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14:35 (мск), источник: ТАСС

Гарипов, Рафиков и Аалтонен признаны лучшими игроками недели в КХЛ

ТАСС, 14 сентября. Лучшим вратарем второй недели Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) признан голкипер омского «Авангарда» Эмиль Гарипов. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Гарипов одержал две победы в трех матчах, отразив 94,44% бросков по своим воротам, всего было нанесено 90 бросков. В среднем 29-летний голкипер пропускал 1,81 шайбы за игру.

Лучшим защитником лига признала Рушана Рафикова из ярославского «Локомотива». Рафиков одержал вместе с командой две победы в трех матчах, отметившись голом и результативной передачей, при этом он ни разу не завершил игру с отрицательным показателем полезности.

Миро Аалтонен из петербургского СКА стал лучшим нападающим недели. Вместе со СКА он одержал три победы в трех матчах, набрав семь (три шайбы + четыре передачи) очков, что является лучшим результатом недели. В домашнем матче против нижнекамского «Нефтехимика» (5:2) финский форвард впервые оформил хет-трик в КХЛ.

Лучшим новичком второй недели признан 19-летний нападающий пекинского «Куньлуня» Герман Шапорев. В трех гостевых матчах он забросил три шайбы, оформив дубль в матче с новосибирской «Сибирью» (4:5).

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