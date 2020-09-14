Гарипов, Рафиков и Аалтонен признаны лучшими игроками недели в КХЛ
ТАСС, 14 сентября. Лучшим вратарем второй недели Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) признан голкипер омского «Авангарда» Эмиль Гарипов. Об этом сообщает
ТАСС, 14 сентября. Лучшим вратарем второй недели Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) признан голкипер омского «Авангарда» Эмиль Гарипов. Об этом сообщает
Гарипов одержал две победы в трех матчах, отразив 94,44% бросков по своим воротам, всего было нанесено 90 бросков. В среднем 29-летний голкипер пропускал 1,81 шайбы за игру.
Лучшим защитником лига признала Рушана Рафикова из ярославского «Локомотива». Рафиков одержал вместе с командой две победы в трех матчах, отметившись голом и результативной передачей, при этом он ни разу не завершил игру с отрицательным показателем полезности.
Миро Аалтонен из петербургского СКА стал лучшим нападающим недели. Вместе со СКА он одержал три победы в трех матчах, набрав семь (три шайбы + четыре передачи) очков, что является лучшим результатом недели. В домашнем матче против нижнекамского «Нефтехимика» (5:2) финский форвард впервые оформил
Лучшим новичком второй недели признан 19-летний нападающий пекинского «Куньлуня» Герман Шапорев. В трех гостевых матчах он забросил три шайбы, оформив дубль в матче с новосибирской «Сибирью» (4:5).