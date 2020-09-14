Гарипов, Рафиков и Аалтонен признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Гарипов одержал две победы в трех матчах, отразив 94,44% бросков по своим воротам, всего было нанесено 90 бросков. В среднем 29-летний голкипер пропускал 1,81 шайбы за игру.

Лучшим защитником лига признала Рушана Рафикова из ярославского «Локомотива». Рафиков одержал вместе с командой две победы в трех матчах, отметившись голом и результативной передачей, при этом он ни разу не завершил игру с отрицательным показателем полезности.

Миро Аалтонен из петербургского СКА стал лучшим нападающим недели. Вместе со СКА он одержал три победы в трех матчах, набрав семь (три шайбы + четыре передачи) очков, что является лучшим результатом недели. В домашнем матче против нижнекамского «Нефтехимика» (5:2) финский форвард впервые оформил хет-трик в КХЛ.