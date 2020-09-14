Шайба форварда «Барыса» вошла в топ-10 лучших голов недели КХЛ

Отметим, что «Барыс» выиграл у «Куньлуня» со счетом 3:2, это был первый домашний матч казахстанского клуба в нынешнем чемпионате. Во второй игре на своем льду подопечные Юрия Михайлиса в овертайме уступили московскому «Динамо» (4:5). Сегодня, 14 сентября, они проведут третью встречу в Нур-Султане против московского ЦСКА, начало — в 19:30 по местному времени.