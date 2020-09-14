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15:24 (мск), источник: Vesti.kz

Шайба форварда «Барыса» вошла в топ-10 лучших голов недели КХЛ

В том матче его клуб выиграл со счетом 3:2.

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КХЛ на своем официальном сайте представила десятку лучших голов минувшей недели нового сезона. В списке оказалась и шайба форварда «Барыса» Никиты Михайлиса, отличившегося в домашнем матче с китайским «Куньлунем».

После той игры Михайлис возглавил список снайперов КХЛ.

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Барыс (Нур-Султан)

Отметим, что «Барыс» выиграл у «Куньлуня» со счетом 3:2, это был первый домашний матч казахстанского клуба в нынешнем чемпионате. Во второй игре на своем льду подопечные Юрия Михайлиса в овертайме уступили московскому «Динамо» (4:5). Сегодня, 14 сентября, они проведут третью встречу в Нур-Султане против московского ЦСКА, начало — в 19:30 по местному времени.

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