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16:08 (мск), источник: Vesti.kz

Нашел общий язык? Как «Барыс» с новым тренером выделился в КХЛ

Впервые команда во главе с казахстанцем выиграла два первых матча из пяти.

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Источник: РИА "Новости"

Казахстанский тренер Юрий Михайлис с «Барысом» проиграл в основное время только один матч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и сохраняет шансы на выход в розыгрыш Кубка Гагарина. О стартовых играх столичной команды — в материале корреспондента Vesti.kz.

51-летний казахстанский тренер начал отрабатывать годовой контракт с шестью очками: за короткий срок Михайлис, как кажется, нашел общий язык с игроками, ведь в каждой игре претендовал на набор баллов. Его старт с «Барысом» уже можно назвать лучшим, ведь другие наши специалисты не смогли так начать самостоятельную карьеру в КХЛ.

Барыс (Нур-Султан)

Как стартовали казахстанские тренеры «Барыса» в КХЛ:

1. Александр Высоцкий — одна победа по буллитам и четыре поражения подряд;.

2. Андрей Шаянов — пять поражений подряд (по одному по буллитам и в овертайме);.

3. Ерлан Сагымбаев — одна победа и четыре поражения (одно по буллитам);.

4. Евгений Корешков — одна победа и четыре поражения (два — в овертайме);.

5. Галым Мамбеталиев — одна победа и четыре поражения (одно — в овертайме);.

6. Юрий Михайлис — две победы и три поражения (два — в овертайме).

Есть и еще одна долгосрочная цель — ни один из предшественников Михайлиса не отработал полный чемпионат, а Шаянов доигрывал турнир в штабе нового главного тренера. Если «Барыс» сохранит позицию в топ-8, то тренерский штаб может попробовать себя в плей-офф турнира.

Напомним, сегодня, 14 сентября, «Барыс» примет на своем льду ЦСКА из Москвы, а еще через четыре дня сыграет с рижским «Динамо». Казахстанская команда с шестью очками занимает шестое место на «Востоке», а россияне делят первое-второе места на «Западе» со СКА (у обоих по девять баллов). Команда из Латвии выиграла только одну из трех игр и занимает предпоследнюю строчку в конференции.

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