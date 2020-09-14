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16:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» поменял вратаря на домашний матч КХЛ с ЦСКА

Игра пройдет при пустых трибунах.

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Стал известен состав «Барыса» на третий домашний матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперником казахстанского клуба будет московский ЦСКА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тренерский штаб в этой игре пост номер один решил доверить Хенрику Карлссону, тогда как в прошлой ворота защищал Йони Ортио.

Состав выглядит так:

Карлссон (Каратаев);.

Маклюков — Орехов, Фрэттин — Виделль — Старченко;.

Сведберг — Метальников, Михайлис — Волк — Шестаков;.

Шалапов — Клещенко, Шевченко — Гренц — Акользин;.

Королев — Комаровский, Асетов — Сагадеев — Петухов.

Это будет вторая игра «Барыса» и ЦСКА в этом сезоне, 7 сентября в Москве хозяева победили со счетом 3:1. Она пройдет сегодня, 14 сентября, в Нур-Султане и начнется в 19:30 по местному времени.

Напомним, в первых двух домашних играх команда Юрия Михайлиса победила «Куньлунь» (3:2), но затем в овертайме уступила московскому «Динамо» (4:5).

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