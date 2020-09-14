«Барыс» поменял вратаря на домашний матч КХЛ с ЦСКА
Игра пройдет при пустых трибунах.
Игра пройдет при пустых трибунах.
Стал известен состав «Барыса» на третий домашний матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперником казахстанского клуба будет московский ЦСКА, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Тренерский штаб в этой игре пост номер один решил доверить Хенрику Карлссону, тогда как в прошлой ворота защищал Йони Ортио.
Состав выглядит так:
Карлссон (Каратаев);.
Маклюков — Орехов, Фрэттин — Виделль — Старченко;.
Сведберг — Метальников, Михайлис — Волк — Шестаков;.
Шалапов — Клещенко, Шевченко — Гренц — Акользин;.
Королев — Комаровский, Асетов — Сагадеев — Петухов.
Это будет вторая игра «Барыса» и ЦСКА в этом сезоне, 7 сентября в Москве хозяева победили со счетом 3:1. Она пройдет сегодня, 14 сентября, в
Напомним, в первых двух домашних играх команда Юрия Михайлиса победила «Куньлунь» (3:2), но затем в овертайме уступила московскому «Динамо» (4:5).