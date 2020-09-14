«Барыс» поменял вратаря на домашний матч КХЛ с ЦСКА

Стал известен состав «Барыса» на третий домашний матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперником казахстанского клуба будет московский ЦСКА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тренерский штаб в этой игре пост номер один решил доверить Хенрику Карлссону, тогда как в прошлой ворота защищал Йони Ортио.

Состав выглядит так:

Карлссон (Каратаев);.

Маклюков — Орехов, Фрэттин — Виделль — Старченко;.

Сведберг — Метальников, Михайлис — Волк — Шестаков;.

Шалапов — Клещенко, Шевченко — Гренц — Акользин;.

Королев — Комаровский, Асетов — Сагадеев — Петухов.

Это будет вторая игра «Барыса» и ЦСКА в этом сезоне, 7 сентября в Москве хозяева победили со счетом 3:1. Она пройдет сегодня, 14 сентября, в Нур-Султане и начнется в 19:30 по местному времени.