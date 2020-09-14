Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
ЦСКА
Б
12
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Динамо Р
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
15.09
Вегас Голден Найтс
Даллас Старз
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
ХК Динамо
24
Хоккей. КХЛ
15.09
Салават Юлаев
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
15.09
Нефтехимик
Автомобилист
Все события
Фоторепортажи
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
19:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сибирь» победила рижское «Динамо» в матче КХЛ, отыгравшись со счета 0:3

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Хоккеисты новосибирской «Сибири» победили в овертайме рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, отыгравшись со счета 0:3.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в понедельник в Новосибирске, завершилась со счетом 4:3 (0:0, 0:3, 3:0, 1:0) в пользу хозяев. «Сибирь» проигрывала с разницей в три шайбы к середине третьего периода, но после сравняла счет за 10 минут, а в концовке овертайма вырвала победу.

У победителей второй хет-трик в сезоне оформил Юусо Пуустинен (50-я, 60-я и 65-я минуты), также отличился Егор Миловзоров (59), который набирает очки уже четвертый матч подряд. Также «ассистентским хет-триком» отметился Микаэль Руохомаа, отдавший три результативных передачи. У рижан отличились Даниелс Берзиньш (24), Зак Митчелл (31) и Янис Якс (36).

«Сибирь» одержала седьмую победу подряд в домашних матчах с рижским «Динамо», латвийская команда не побеждала сибиряков на их льду с 1 октября 2013 года.

Сибирь
4:3ОТ
0:0, 0:3, 3:0
Динамо Р
 Эта Соня не даст уснуть: российская теннисистка взбудоражила соцсети
Российская спортсменка исполнила трюк с переодеванием и удивила фанатов
Кучеров побил рекорды Федорова и Дацюка и мчится к новым высотам
Следующий бой Нурмагомедова пройдет без зрителей
Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов
Неймар воюет в твиттере из-за расистского скандала
СМИ: Экс-капитан «Зенита» заключил контракт с клубом АПЛ
«Спартак» попросил РФС разъяснить решения Карасева в игре с ЦСКА
Российский теннисист квалифицировался на Итоговый турнир ATP
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь