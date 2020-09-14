«Сибирь» победила рижское «Динамо» в матче КХЛ, отыгравшись со счета 0:3

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в понедельник в Новосибирске, завершилась со счетом 4:3 (0:0, 0:3, 3:0, 1:0) в пользу хозяев. «Сибирь» проигрывала с разницей в три шайбы к середине третьего периода, но после сравняла счет за 10 минут, а в концовке овертайма вырвала победу.

У победителей второй хет-трик в сезоне оформил Юусо Пуустинен (50-я, 60-я и 65-я минуты), также отличился Егор Миловзоров (59), который набирает очки уже четвертый матч подряд. Также «ассистентским хет-триком» отметился Микаэль Руохомаа, отдавший три результативных передачи. У рижан отличились Даниелс Берзиньш (24), Зак Митчелл (31) и Янис Якс (36).