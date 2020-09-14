«Сибирь» победила рижское «Динамо» в матче КХЛ, отыгравшись со счета 0:3
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Хоккеисты новосибирской «Сибири» победили в овертайме рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, отыгравшись со счета 0:3.
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Хоккеисты новосибирской «Сибири» победили в овертайме рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, отыгравшись со счета 0:3.
Встреча, прошедшая в понедельник в Новосибирске, завершилась со счетом 4:3 (0:0, 0:3, 3:0, 1:0) в пользу хозяев. «Сибирь» проигрывала с разницей в три шайбы к середине третьего периода, но после сравняла счет за 10 минут, а в концовке овертайма вырвала победу.
У победителей второй
«Сибирь» одержала седьмую победу подряд в домашних матчах с рижским «Динамо», латвийская команда не побеждала сибиряков на их льду с 1 октября 2013 года.