«Барыс» в серии буллитов проиграл ЦСКА в домашнем матче нового сезона КХЛ
«Барыс» уступил московскому ЦСКА в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Барыс» уступил московскому ЦСКА в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Счет на 32-й минуте при игре в большинстве открыл Никита Михайлис, которому ассистировали Кертис Волк и Виктор Сведберг.
Данная шайба стала пятой для Михайлиса, что позволило ему выйти в лидеры среди лучших снайперов чемпионата. При этом первое место в списке он делит с Антоном Бурдасовым из СКА, в активе которого также числятся пять голов.
Однако удержать минимальное преимущество хозяева льда не сумели — на 57-й минуте Александр Попов забросил ответную шайбу.
В основное время игры и овертайме команды не смогли выявить сильнейшего. При этом овертайм «Барыс» начинал в большинстве вследствие удаления Богдана Киселевича в конце третьей 20-минутки. Однако подопечные Юрия Михайлиса не реализовали численное большинство. А вот в серии буллитов удача улыбнулась гостям — 2:1. Решающую шайбу в послематчевой лотерее забросил Константин Окулов.
После этой игры «Барыс» с семью очками расположился на шестом месте на «Востоке», в то время как ЦСКА с 11 баллами стал лидером Западной конференции.
Отметим, что команды играли между собой 7 сентября в Москве, где победили армейцы со счетом 3:1.
Следующий матч «Барыс» также проведет на своей площадке — против рижского «Динамо» 18 сентября.