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19:31 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» в серии буллитов проиграл ЦСКА в домашнем матче нового сезона КХЛ

«Барыс» уступил московскому ЦСКА в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Счет на 32-й минуте при игре в большинстве открыл Никита Михайлис, которому ассистировали Кертис Волк и Виктор Сведберг.

Данная шайба стала пятой для Михайлиса, что позволило ему выйти в лидеры среди лучших снайперов чемпионата. При этом первое место в списке он делит с Антоном Бурдасовым из СКА, в активе которого также числятся пять голов.

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Однако удержать минимальное преимущество хозяева льда не сумели — на 57-й минуте Александр Попов забросил ответную шайбу.

Во время загрузки произошла ошибка.

В основное время игры и овертайме команды не смогли выявить сильнейшего. При этом овертайм «Барыс» начинал в большинстве вследствие удаления Богдана Киселевича в конце третьей 20-минутки. Однако подопечные Юрия Михайлиса не реализовали численное большинство. А вот в серии буллитов удача улыбнулась гостям — 2:1. Решающую шайбу в послематчевой лотерее забросил Константин Окулов.

После этой игры «Барыс» с семью очками расположился на шестом месте на «Востоке», в то время как ЦСКА с 11 баллами стал лидером Западной конференции.

Отметим, что команды играли между собой 7 сентября в Москве, где победили армейцы со счетом 3:1.

Следующий матч «Барыс» также проведет на своей площадке — против рижского «Динамо» 18 сентября.

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