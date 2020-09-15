Тель-Авив и Хайфа готовы рассмотреть вопрос строительства арены для матчей КХЛ

«Когда я возглавлял федерацию (2013−2018), мы начали закладывать серьезную базу детско-юношеского хоккея. С годами популярность этого вида спорта стала расти, поэтому мы поставили перед собой цель сделать хоккей одним из ведущих видов спорта в стране. Разработали программу развития, несколько последних лет посматривали в сторону КХЛ. Еще в 2013 году Вячеслав Александрович Фетисов (бывший председатель совета директоров КХЛ — прим. ТАСС), который тогда был в Израиле, сказал, что видит перспективу создания команды», — сказал Гусин.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--12d42db40cdd40efdd80" data-vnd="12d42db40cdd40efdd80" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=12d42db40cdd40efdd80" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Тогда к этим словам многие здесь относились скептически, но два года назад, когда Фетисов был в Израиле в рамках своей программы “Последняя игра”, он несколько часов провел на льду с местными хоккеистами. Ему удалось увидеть живой интерес к хоккею в Израиле и потенциал. Мы начали работать над проектом создания команды КХЛ, обратились в лигу, которая сказала, что заинтересована в расширении и видит в Израиле перспективу», — добавил он.

По словам Гусина, который является воспитанником воскресенского «Химика» и в течение 15 лет был бессменным голкипером сборной Израиля, а также выступал за юношескую сборную СССР, инициативная группа достигла договоренности по месту для строительства арены с руководством ряда израильских городов. «На сегодняшний день есть два города, которые готовы рассматривать вопрос строительства стадиона, речь идет о Тель-Авиве и Хайфе. Где это будет сделано раньше, сказать не могу», — подчеркнул собеседник агентства.

В ближайшее время будет объявлен тендер на строительство ледового дворца. Как только его проведут, мы будем понимать сроки строительства, начнем более конкретно общаться со структурами, которые были бы готовы взять на себя финансирование клуба. Евгений Гусин глава федерации хоккея Израиля

Израильская сторона уже обсуждала с лигой, в каком дивизионе может сыграть команда в случае ее создания. «Мы провели определенные переговоры, есть понимание. В КХЛ есть заинтересованность, чтобы команда была создана. Израиль является той страной, которая может стать в дальнейшем сферой влияния российского хоккея», — отметил он.

Показывать КХЛ в Израиле удобнее, чем НХЛ

На данный момент в рамках борьбы с коронавирусом в Израиле не проводятся спортивные соревнования со зрителями. С 19 сентября в стране начнет действовать трехнедельный карантин с возможностью продления, согласно которому будут ограничены передвижения граждан, закрыты образовательные учреждения, рестораны, кафе, офисы.

«Проводить матч КХЛ без болельщиков нет смысла — мы заинтересованы, чтобы был полный стадион. Три года назад проходила Маккабиада, на финальном матче между сборными США и Канадой был полностью забитый стадион (7 тыс. зрителей). Понятно, что есть интерес, поэтому проводить игру без болельщиков нельзя. Если ограничения снимут, то на играх КХЛ будет заполнена вся арена», — подчеркнул Гусин.

Бывший руководитель израильской федерации рассказал, что руководству организации удалось добиться показа всех важнейших хоккейных турниров мира в стране.

Есть договоренность по трансляциям игр Национальной хоккейной лиги (НХЛ), надеемся, что будет достигнута аналогичная договоренность по трансляциям матчей КХЛ. Мы этот вопрос поднимали, руководство одного из спортивных израильских каналов в этом заинтересовано. Транслировать игры КХЛ удобнее, чем матчи НХЛ, из-за разницы во времени. Евгений Гусин глава федерации хоккея Израиля

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В случае создания команда КХЛ будет представлять весь израильский хоккей. «Как в баскетболе, когда в свое время в Тель-Авиве была создана клуб “Маккаби”, который виделся командой, представляющей страну. У нас есть предпосылки, чтобы в Израиле росли потенциально интересные хоккеисты», — сказал Гусин.

«Многие молодые ребята, которые начинают развиваться, уезжают в Северную Америку. Кто-то уезжает в Белоруссию и Россию, чтобы развиваться дальше и со временем стать хоккеистами нашей сборной», — добавил функционер.