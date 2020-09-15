Хоккеисты минского «Динамо» проведут второй гостевой матч сезона в чемпионате КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Обе команды начали сезон с достойных результатов и на данный момент входят в зону плей-офф. Подопечные Михаила Кравца, который является помощником Михаила Захарова в сборной Беларуси, записали на свой счет стартовую победу над «Ак Барсом» (4:0), добившись положительного результата в Казани. Затем были два поражения со счетом 3:4 от «Нефтехимика» из Нижнекамска и динамовцев Риги. В четвертом поединке подмосковные хоккеисты по буллитам справились с «Северсталью» — 2:1.

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Хоккей КХЛ 2020-2021 Неделя 3, 15.09.2020, 19:30 Витязь - Динамо Мн -

У минчан на счету три победы в пяти поединках. Пусть «Йокериту» присудили техническое поражение за то, что не прилетел в Минск, но победы в овертаймах над «Барысом» (5:4) и «Спартаком» (4:3) «зубры» заслужили. Да и в проигранных встречах против «Салавата» (3:4) и «Ак Барса» (4:5) белорусская команда показывала весьма симпатичный хоккей.

Одним из козырей «Динамо» является игра в большинстве, тогда как «Витязь» грешит удалениями. Так что шанс у минчан вернуться домой с очковыми приобретениями в Подольске достаточно велик.

В таблице регулярного чемпионата минчане с шестью очками после пяти матчей занимают десятое место. У «Витязя» четыре пункта в четырех встречах — 16-я позиция. Лидируют хоккеисты ЦСКА, у которых 11 очков в шести проведенных играх.