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17:11 (мск), источник: Vesti.kz

Подбитый снайпер из Канады? В «Барысе» не может забить лучший бомбардир клуба в КХЛ

За три неполных сезона он набрал больше 80 очков.

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Канадский форвард «Барыса» Мэтт Фрэттин в шести встречах регулярного чемпионата КХЛ не забил ни одного гола, но отдал три голевые передачи. Результативный в прошлом нападающий, который претендует на роль первого снайпера, и в матче с ЦСКА имел отличный момент. О 32-летнем легионере — в материале корреспондента Vesti.kz.

Фланговый форвард в «Барысе» появился три года назад, когда за столичный клуб блистательно дебютировал Линден Вей (17+35), а Найджел Доус забил 36 голов за сезон. Фрэттин (11+18) финишировал вслед за ними, а в следующем розыгрыше турнира заблистал уже сам с 50 (26+24) очками, поделив первенство со шведом Андре Петерссоном (26+24). Девять шайб канадец отправил в ворота соперников в плей-офф.

Барыс (Нур-Султан)

Приглянулся Фрэттин казанскому «Ак Барсу» и там «завял». Восьми голам в «регулярке» и еще трем в плей-офф можно было бы радоваться, но от него ждали прогресса, а не «топтания на месте». Опасный форвард превратился в свою бледную тень. Семь его голов в первом приходе в «Барыс» были победными, а в Казани только один.

Канадец не часто бросает по воротам, но в лучшем сезоне в Лиге каждая его пятая попытка завершалась голом. В шести первых матчах нового сезона Фрэттин бросил десять раз, но пока безрезультатно. Заметим, что в дебютном турнире форварда прорвало только в восьмом матче, когда он забил в большинстве, так что шанс еще есть.

Могло прорвать Фрэттина в матче с ЦСКА: форварда вывели на решающий бросок, а шайба угодила в перекладину. Забей канадец, и может быть игра бы пошла по-другому. Все-таки Мэтт умеет использовать моменты, но в стартовавшем турнире ему не хватает уверенности. Голевой бросок мог помочь выбраться из этого положения, но форвард «молчит».

Впереди встреча с рижским «Динамо». Соперник такой же непредсказуемый, как и «Барыс». Если Фрэттин приехал не только отдавать передачи, то время забивать голы пришло. «Барысу» нужен снайпер. Надеемся, что канадец еще способен выдавать феерию, а не «подбитый» голеадор, как его начали именовать после командировки в Казань. Ждем голов. Фрэттин забивать умеет.

Напомним, встреча с рижанами намечена на 18 сентября. После шести игр «Барыс» набрал семь очков и сохраняет шестое место на «Востоке». «Динамо» с тремя баллами расположилось на третьей строчке в Западной конференции.

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