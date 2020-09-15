«Салават Юлаев» забросил шесть шайб в ворота «Торпедо» в матче КХЛ

Встреча в Уфе завершилась со счетом 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей по дублю оформили Маркус Гранлунд (16-я и 40-я минуты) и Тему Хартикайнен (34, 60), еще по одному голу в активе у Александра Кадейкина (30) и Сакари Маннинена (56). У гостей шайбы забросили Андрей Белевич (26) и Крис Уайдмэн (53).