«Салават Юлаев» забросил шесть шайб в ворота «Торпедо» в матче КХЛ
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» на своем льду победил нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» на своем льду победил нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Уфе завершилась со счетом 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей по дублю оформили Маркус Гранлунд (16-я и 40-я минуты) и Тему Хартикайнен (34, 60), еще по одному голу в активе у Александра Кадейкина (30) и Сакари Маннинена (56). У гостей шайбы забросили Андрей Белевич (26) и Крис Уайдмэн (53).
«Салават Юлаев» в следующем матче сыграет на выезде с казанским «Ак Барсом» 17 сентября, а «Торпедо» в тот же день примет череповецкую «Северсталь».