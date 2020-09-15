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22:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Салават Юлаев» забросил шесть шайб в ворота «Торпедо» в матче КХЛ

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» на своем льду победил нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Уфе завершилась со счетом 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей по дублю оформили Маркус Гранлунд (16-я и 40-я минуты) и Тему Хартикайнен (34, 60), еще по одному голу в активе у Александра Кадейкина (30) и Сакари Маннинена (56). У гостей шайбы забросили Андрей Белевич (26) и Крис Уайдмэн (53).

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Салават Юлаев (Уфа)

«Салават Юлаев» в следующем матче сыграет на выезде с казанским «Ак Барсом» 17 сентября, а «Торпедо» в тот же день примет череповецкую «Северсталь».

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Салават Юлаев
6:2
1:0, 3:1, 2:1
Торпедо НН
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