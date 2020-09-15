Буллит и голевая атака, или как в «Барыс» вернулся форвард сборной Казахстана

Нападающий сборной Казахстана Дмитрий Гренц начинает с «Барысом» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) свой пятый сезон. 24-летний спортсмен сыграл против московского ЦСКА, и даже выходил на лед в неравных составах. О центрфорварде — в материале корреспондента Vesti.kz.

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

Юрий Михайлис дал «новобранцу» сыграть почти десять минут, отправив его в тройку с Дмитрием Шевченко и Павлом Акользином. Аркадий Шестаков, который продолжается двигаться по ротации, сыграл с Кертисом Волком и Никитой Михайлисом. Еще одно трио образовали Егор Петухов, Антон Сагадеев и Алихан Асетов.

Гренц не очень результативен, но, как отметил сам Михайлис, возмужал и окреп. Что он может дать «Барысу»? Расширение в ротации центральных нападающих. Если ведущие игроки по позиции пока выглядят неприкасаемыми, то другим, может быть, потребуется замена или конкуренция, и Гренц способен это все дать. Он достаточно опытен для Лиги.

Его выходы в большинстве четвертым форвардом не должны удивлять. Он, как и Петухов или Шестаков, может быть полезен, если сделал серьезный шаг вперед. Гренц умеет цепляться за шайбу, а один из его голов был победным для «Барыса». За четыре сезона он отыграл 92 матча, набрав девять (3+6) очков.

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Новый заход форвард начал с участия в голевой атаке в матче с ЦСКА, а после реализовал буллит. «Свободный» бросок не помог итоговой победе, но Гренц доверие оправдал. Выйдет ли он в следующем матче? Если не вернется Якоб Лилья, то казахстанец может получить шанс и заявить о своих претензиях на место в составе.

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