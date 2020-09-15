Дубль Голышева помог «Автомобилисту» обыграть «Нефтехимик»
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» на выезде победил нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» на выезде победил нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 6:3 (4:0, 0:1, 2:2). В составе гостей дубль на счету Анатолия Голышева (19-я и 60-я минуты), также шайбы забросили Никита Трямкин (1), Брукс Мэйсек (9), Станислав Бочаров (12) и Питер Холланд (44). У хозяев льда отличились Артем Голубович (26), Александр Кучерявенко (50) и Ильдар Шиксатдаров (59).
«Нефтехимик», потерпевший третье поражение подряд, в следующем матче примет омский «Авангард» 18 сентября. «Автомобилист» днем ранее сыграет на выезде с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар».