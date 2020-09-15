«Трактор» победил «Спартак» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Челябинский «Трактор» обыграл московский «Спартак» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Челябинский «Трактор» обыграл московский «Спартак» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая во вторник в Москве, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу челябинцев, в составе которых шайбы забросили Виталий Кравцов (10-я минута) и Ник Бэйлен (26). У «Спартака» отличился Роман Любимов (49).
В следующем матче «Спартак» 17 сентября примет петербургский СКА, «Трактор» в этот же день сыграет в гостях с подмосковным «Витязем».