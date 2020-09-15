Текущие события
Хоккей. НХЛ
16.09
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
СКА
43
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Динамо Мн
24
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Трактор
12
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Металлург Мг
Б
01
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Автомобилист
36
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Торпедо НН
62
Все события
Фоторепортажи
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
22:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Трактор» победил «Спартак» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Челябинский «Трактор» обыграл московский «Спартак» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во вторник в Москве, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу челябинцев, в составе которых шайбы забросили Виталий Кравцов (10-я минута) и Ник Бэйлен (26). У «Спартака» отличился Роман Любимов (49).

Во время загрузки произошла ошибка.
Спартак (Москва)

В следующем матче «Спартак» 17 сентября примет петербургский СКА, «Трактор» в этот же день сыграет в гостях с подмосковным «Витязем».

Читайте также
Спартак
1:2
0:1, 0:1, 1:0
Трактор
 Эта Соня не даст уснуть: российская теннисистка взбудоражила соцсети
Российская спортсменка исполнила трюк с переодеванием и удивила фанатов
Киевское «Динамо» победило АЗ в третьем раунде квалификации ЛЧ
Экс-капитан «Зенита» перешел в клуб АПЛ
Реванш Емельяненко — Исмаилов организован не будет
Названа пятерка лучших голов в первом туре АПЛ
«Краснодар» получил бронзовые медали за прошлый сезон РПЛ
«Авангард» победил СКА, Бурдасов установил рекорд КХЛ
«Фейенорд» арендовал футболиста «Краснодара»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь