Игорь Шуневич сменил Дмитрия Баскова на посту гендиректора ХК «Динамо-Минск»
16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игорь Шуневич сменил Дмитрия Баскова на посту генерального директора минского «Динамо», сообщили БЕЛТА в
16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игорь Шуневич сменил Дмитрия Баскова на посту генерального директора минского «Динамо», сообщили БЕЛТА в
Нового руководителя представил председатель центрального совета БФСО «Динамо» Игорь Оберемко, отметив при этом, что назначение Игоря Шуневича наиболее логично, поскольку именно при нем была определена философия клуба, направленная на воспитание нового поколения лидеров «Динамо».
Приветствуя коллектив, Игорь Шуневич заверил, что привлечение молодых талантливых игроков в «Динамо», фактическое становление клуба как ресурсной базы для национальной команды будет продолжено. Он также заявил, что в последние годы активно участвовал в жизни клуба и всячески приветствовал предложение учредителей доверить пост гендиректора именно ему. По словам Игоря Шуневича, деятельность, которую они с Дмитрием Басковым вели в «Динамо», будет продолжена: «Все механизмы работы в клубе уже отлажены. С организационной точки зрения, наверное, более детального внимания и тщательной проработки требуют противоэпидемические меры для безопасности не только игроков, тренеров, персонала клуба, но и болельщиков, приходящих поддержать нашу команду. Что же касается спортивной составляющей, я хотел бы поблагодарить своего предшественника, Дмитрия Баскова, за качественную селекционную работу и соблюдение эффективного баланса молодости наших юных звездочек и опыта легионеров. Безусловно,
Дмитрий Басков, также присутствовавший на встрече, поддержал назначение Игоря Шуневича: «Буквально за последние несколько недель нам пришлось принять важные решения, которые могут определить дальнейшее развитие белорусского хоккея. Но я рад, что в хоккее
Игорь Шуневич шесть лет был председателем наблюдательного совета клуба (2014−2020). За это время команда дважды выходила в