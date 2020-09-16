Борьба за выход в Кубок Гагарина. Как «Барыс» будет набирать очки в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Семь очков в стартовых играх определили «Барыс» на шестую строчку на «Востоке». На три балла казахстанская команда отстает от лидеров, которыми являются «Авангард», «Металлург» и «Салават Юлаев», и столько же имеет преимущества перед девятым местом. Вполне комфортно.

Но можно и выше. Завтра, 17 сентября, «Ак Барс», который идет пятым с восемью очками, примет «Салават Юлаев», и кто-то из них очков недосчитается. «Барыс» откроет вторую половину месяца встречей с рижским «Динамо», а «Авангард» отправится в гости к слабо стартовавшему «Нефтехимику».

18 сентября

«Барыс» — «Динамо» Рига (три очка и десятое место);.

20 сентября

«Северсталь» (пятое место и пять очков) — «Барыс».

22 сентября

«Металлург» (второе место и десять очков) — «Барыс».

27 сентября

«Куньлунь» (ноль очков и 11−12 места) — «Барыс».

29 сентября

«Витязь» (четыре очка и девятое место) — «Барыс».

1 октября

«Сочи» (три очка и 11 место) — «Барыс».

Если не брать в расчет матч с магнитогорцами, то в других встречах казахстанская команда обязана бороться за очки. Можно их отнять и у «Металлурга», ведь двукратный обладатель Кубка Гагарина еще не должен забыть плей-офф прошлого сезона, когда был переигран и разбит.

У «Барыса» есть шанс наиграть состав на матчи с более сильными соперниками, ведь оппозиция сейчас может дать шанс на исправление ошибки. Ожидаем, что в ближайших шести встречах «Барыс» наберет не меньше очков, чем за стартовые игры.