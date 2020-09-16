«Амур» одержал первую победу в сезоне КХЛ, обыграв рижское «Динамо»

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу «Амура», у которого шайбы забросили Сергей Терещенко (10-я минута) и Валентин Пьянов (40). У «Динамо» отличился Морган Эллис (56).