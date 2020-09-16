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15:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Амур» одержал первую победу в сезоне КХЛ, обыграв рижское «Динамо»

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Хабаровский «Амур» одержал первую победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обыграв рижское «Динамо».

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Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу «Амура», у которого шайбы забросили Сергей Терещенко (10-я минута) и Валентин Пьянов (40). У «Динамо» отличился Морган Эллис (56).

«Амур» ранее в сезоне проиграл шесть матчей.

Амур
2:1
1:0, 1:0, 0:1
Динамо Р
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