«Амур» одержал первую победу в сезоне КХЛ, обыграв рижское «Динамо»
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Хабаровский «Амур» одержал первую победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обыграв рижское «Динамо».
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Хабаровский «Амур» одержал первую победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обыграв рижское «Динамо».
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу «Амура», у которого шайбы забросили Сергей Терещенко (10-я минута) и Валентин Пьянов (40). У «Динамо» отличился Морган Эллис (56).
«Амур» ранее в сезоне проиграл шесть матчей.