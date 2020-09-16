Дацюка отправляли на пенсию. Звёздный форвард выдал крутой старт в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В межсезонье приходилось слышать много разговоров о том, что время 42-летнего нападающего Павла Дацюка осталось позади. Дескать, Дацюк давно не тот и смысла в продолжении его карьеры попросту нет. Да, порой спортсмена действительно мучают старые хронические травмы. Начались они не сейчас и не в прошлом году, а ещё во времена выступления в НХЛ за «Детройт». Но центральный нападающий всё равно возвращался на лёд и выходил на свой прежний уровень.

В КХЛ форвард проводит уже пятый сезон подряд. В составе СКА Дацюк завоевал Кубок Гагарина, а затем, как и хотел, вернулся в родной Екатеринбург. Причём за деньгами игрок давно не гонится. Если в прошлом году он получал солидную зарплату (порядка 100 млн руб.), то после введения жёсткого потолка зарплат Дацюк стал едва ли не последним, кто заключил новый контракт с «Автомобилистом». Всё дело в том, что хоккеист ждал, когда клуб заключит соглашения с другими игроками, после чего нападающий просто подписался на ту сумму, которая осталась под потолком у команды (15 млн руб.).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xM45RBRcTE8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Дацюк, кстати, является членом «Тройного золотого клуба». То есть выиграл и Кубок Стэнли, и чемпионат мира, и Олимпийские игры. Только представьте, какая нужна мотивация и любовь к хоккею, чтобы продолжать играть и не останавливаться на достигнутом. Причём Дацюк не просто играет, а выигрывает для «Автомобилиста» матчи и даёт фору молодёжи.

Так, поразив ворота «Куньлуня», Дацюк стал одним из самых возрастных хоккеистов, которые забивали в регулярных чемпионатах КХЛ. На момент гола легендарному нападающему было 42 года и 50 дней. Таким образом, он опередил Олега Петрова, отличившегося в возрасте 41 год и 265 дней, и занял третье место в списке самых возрастных игроков, поразивших ворота соперников. На втором месте списка идёт Сергей Фёдоров (42 года и 100 дней), первая же строчка принадлежит Вячеславу Козлову (42 года и 254 дня).

Если бы не любовь к игре, Дацюк давно завершил бы карьеру, но при этом и не добился бы тех успехов, что есть в его биографии. С самого начала карьеры был виден огромный талант Павла, но он никогда не пытался выезжать только за счёт него, всегда демонстрируя трудолюбие и профессиональное отношение к работе. Именно это позволяет ему даже в нынешнем возрасте быть полезным своей команде и творить чудеса на льду. Владимир Крикунов главный тренер ХК «Динамо»

Большим плюсом для Дацюка стало назначение на пост главного тренера «Автомобилиста» канадского специалиста Билла Питерса. В своё время Питерс работал помощником у Майка Бэбкока в «Детройте». По сути, учился у него тренерскому ремеслу. Теперь Билл переехал в Россию, но у него сохранились хорошие тёплые отношения с выступавшим в «Детройте» Дацюком. Поговаривали, что нападающий лично лоббировал интересы тренера в Екатеринбурге, но верится в это с трудом. Да, замолвить словечко Дацюк мог, но не более того.

Кстати, все эти разговоры ходят давно. Кто-то называет Павла едва ли не играющим генеральным менеджером клуба. Но к управленческим функциям хоккеист пока не тянется, так как в полной красе показывает себя на льду.

Может ли Дацюк остаться в клубе на какой-то должности? Трудно рассуждать на такие темы. Вопросы штатного расписания на руководящих должностях — это прерогатива президента клуба. Только сам Павел может рассуждать о своих планах на будущее. Максим Рябков директор «Автомобилиста»

В будущем Павел Дацюк вполне может занять руководящую должность в екатеринбургском клубе, почему бы и нет? Если, конечно, сам звёздный форвард захочет связывать свою дальнейшую жизнь с менеджерскими обязанностями. Пока же Дацюк продолжает творить на льду. В его активе пять матчей, в которых он набрал 5 (1+4) баллов за результативность при показателе полезности «+8». Пожалуй, это и есть лучший ответ всем критикам и недоброжелателям.