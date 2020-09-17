Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Локомотив
Хоккей. НХЛ
18.09
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
Фоторепортажи
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
11Сборная России одержала вторую победу подряд в Лиге наций
13:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

КХЛ выплатит клубам 466,5 миллионов рублей от реализации медиаправ

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Александр Рогулев. Совет директоров КХЛ утвердил распределение между клубами лиги прибыли в размере 466,5 миллиона рублей, полученной от реализации телевизионных прав в сезоне-2019/20, сообщает пресс-служба лиги.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Деньги между клубами распределяются по следующим трем принципам: принцип участия в чемпионате — 30%, принцип телеспроса — 40%, спортивный принцип — 30% (15% участникам плей-офф, 10,5% — клубам, вышедший во второй раунд Кубка Гагарина, 4,5% — победителю регулярного чемпионата).

Больше всех, согласно таблице КХЛ, получит финский «Йокерит» — 50,7 миллиона рублей. Это обусловлено высоким телевизионным спросом, который в разы превышает показатели остальных клубов КХЛ. Далее расположились победитель регулярного чемпионата ЦСКА (46,9 млн) и СКА из Санкт-Петербурга (27,2 млн).

Наименьшие выплаты будут направлены в ХК «Сочи» (9,4 млн), хабаровский «Амур» (9,8 млн), владивостокский «Адмирал» (9,8 млн) и китайский «Куньлунь Ред Стар» (9,9 млн).

Клубы «Ак Барс» (Казань), «Барыс» (Нур-Султан), «Динамо» (Москва), «Йокерит» (Хельсинки), «Салават Юлаев» (Уфа), «Сибирь» (Новосибирск), СКА (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва) получили по 5 356 475 рублей за выход во второй раунд Кубка Гагарина.

В сезоне-2018/19 КХЛ распределила между клубами 419 миллионов рублей, в сезоне-2017/18 — 400,4 миллиона.

 Эта Соня не даст уснуть: российская теннисистка взбудоражила соцсети
Российская спортсменка исполнила трюк с переодеванием и удивила фанатов
Рекорд Гретцки, второй Кубок Стэнли. На что нацелен Овечкин
Тренер «Ротора» атакует РПЛ и готов играть с «Ростовом»
Овечкин собирается стать самым дорогим русским игроком в НХЛ
Сборная России поднялась на шесть строчек в рейтинге ФИФА
СМИ: Президенту «Барселоны» вынесут вотум недоверия
Тутберидзе: Медведева психологически надломлена
«Динамо» выйдет в следующий раунд: прогнозы на квалификацию ЛЕ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь