КХЛ выплатит клубам 466,5 миллионов рублей от реализации медиаправ

Источник: Спорт РИА Новости

Деньги между клубами распределяются по следующим трем принципам: принцип участия в чемпионате — 30%, принцип телеспроса — 40%, спортивный принцип — 30% (15% участникам плей-офф, 10,5% — клубам, вышедший во второй раунд Кубка Гагарина, 4,5% — победителю регулярного чемпионата).

Больше всех, согласно таблице КХЛ, получит финский «Йокерит» — 50,7 миллиона рублей. Это обусловлено высоким телевизионным спросом, который в разы превышает показатели остальных клубов КХЛ. Далее расположились победитель регулярного чемпионата ЦСКА (46,9 млн) и СКА из Санкт-Петербурга (27,2 млн).

Наименьшие выплаты будут направлены в ХК «Сочи» (9,4 млн), хабаровский «Амур» (9,8 млн), владивостокский «Адмирал» (9,8 млн) и китайский «Куньлунь Ред Стар» (9,9 млн).

Клубы «Ак Барс» (Казань), «Барыс» (Нур-Султан), «Динамо» (Москва), «Йокерит» (Хельсинки), «Салават Юлаев» (Уфа), «Сибирь» (Новосибирск), СКА (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва) получили по 5 356 475 рублей за выход во второй раунд Кубка Гагарина.