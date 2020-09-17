В «Барысе» сделали заявление по переносу матчей из-за коронавируса
Тесты 12 игроков и представителей тренерского штаба «Барыса» показали первично положительные результаты, сообщает «Спорт-Экспресс».
Тесты 12 игроков и представителей тренерского штаба «Барыса» показали первично положительные результаты, сообщает «Спорт-Экспресс».
Команда была отправлена на карантин, а КХЛ перенесла шесть матчей с участием команды из
Как сообщил
В клубе надеются, что вскоре все поправятся, команда продолжит выступление в КХЛ, что подобной ситуации не повторится, а отложенные матчи по согласованию с соперниками удастся провести в более поздние сроки. Перебазирование клуба в Россию в настоящий момент не обсуждается, хотя рассматривалось перед началом сезона. «Барыс» настроен выступать на своей домашней арене и при своих болельщиках.