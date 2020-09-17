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13:36 (мск), источник: Vesti.kz

В «Барысе» сделали заявление по переносу матчей из-за коронавируса

Тесты 12 игроков и представителей тренерского штаба «Барыса» показали первично положительные результаты, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

Команда была отправлена на карантин, а КХЛ перенесла шесть матчей с участием команды из Нур-Султана на более поздний срок.

Как сообщил пресс-секретарь казахстанского клуба Евгений Акманов, у всех представителей команды болезнь проходит бессимптомно, поэтому на время карантина все были отправлены по домам, но при этом находятся под постоянным надзором медицинского штаба.

В клубе надеются, что вскоре все поправятся, команда продолжит выступление в КХЛ, что подобной ситуации не повторится, а отложенные матчи по согласованию с соперниками удастся провести в более поздние сроки. Перебазирование клуба в Россию в настоящий момент не обсуждается, хотя рассматривалось перед началом сезона. «Барыс» настроен выступать на своей домашней арене и при своих болельщиках.

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