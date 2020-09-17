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14:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тимченко в девятый раз избран на пост председателя совета директоров КХЛ

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Семён Галькевич. Президент петербургского СКА, член правления Федерации хоккея России (ФХР) Геннадий Тимченко переизбран на пост председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает пресс-служба организации.

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Источник: Спорт РИА Новости

Тимченко занимает пост председателя совета директоров КХЛ с июля 2012 года. Выборы главы совета директоров КХЛ проводятся ежегодно. Ранее, с октября 2008 года по январь 2012 года, совет директоров КХЛ возглавлял Вячеслав Фетисов.

Полностью состав совета директоров КХЛ на сезон-2020/21 выглядит следующим образом: Тимченко, Алексей Морозов, Валерий Каменский, Алексей Анисимов, Дмитрий Басков, Сергей Батехин, Игорь Есмантович, Алексей Жамнов, Борис Король, Александр Крылов, Дмитрий Курбатов, Яри Курри, Сергей Ласьков, Наиль Маганов, Александр Медведев, Виталий Прохоров, Виктор Рашников, Аркадий Ротенберг, Роман Ротенберг, Юрис Савицкис, Кирилл Фастовский.

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