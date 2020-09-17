«Барыс» получит 20 миллионов рублей от КХЛ

Всего будет распределено более 466,5 миллиона рублей. Несмотря на досрочное завершение чемпионата, лига выполняет стратегию развития, в которой заложен ежегодный рост выплат клубам.

Практика распределения между клубами доходов, полученных от продажи телевизионных прав, была начата КХЛ в сезоне-2014/15. В сезоне-2019/20 лига осуществила продажу телевизионных и беттинг-прав в 34 страны вещания, включая Россию. Было показано 1 050 трансляций на 17 международных телеканалах, 888 трансляций на региональных телеканалах, 58 трансляций на федеральном телеканале «Матч ТВ», 1387 трансляций на телеканалах КХЛ ТВ и КХЛ ТВ HD.

Всего между клубами распределено 466 460 927 рублей с НДС, что является рекордом за всю историю выплат. В прошлом сезоне между клубами было распределено 419 339 292 рублей. Порядок распределения доходов от ТВ-прав между клубами претерпел изменения в части распределения весов в спортивном принципе, в связи с досрочным завершением чемпионата.

Неизмененными остались принципы распределения участия в чемпионате (30 процентов) и принцип телеспроса (40):

▪ 30 процентов общей суммы распределены между всеми 24 участниками чемпионата 2019/2020;

▪ 40 процентов распределены по принципу телеспроса. Высокие доходы получили те клубы, чьи ТВ-права продаются дороже.

Ранее в спортивном принципе, вес которого 30 процентов, распределение согласно итогам выступления клуба в чемпионате производилось следующим образом: 15 процентов участникам плей-офф, 7,5 процента — за первое место в плей-офф, три процента — за второе место в плей-офф, 4,5 процента победителю регулярного чемпионата КХЛ.

По причине досрочного завершения чемпионата финалисты плей-офф КХЛ в сезоне-2019/20 не были определены. При этом лигой утверждена итоговая таблица чемпионата, согласно которой командам, вышедшим во второй раунд плей-офф, присвоено технически единое место 1−8.

В связи с этим часть доходов, предназначавшаяся участникам финальной серии плей-офф (43 миллиона рублей), распределена в равных долях между восемью клубами-участниками второго раунда. Таким образом структура распределения дохода по спортивному принципу выглядит следующим образом:

— 15 процентов — участникам плей-офф;

— 10,5 процента — клубам, вышедшим во второй раунд плей-офф;

— 4,5 процента — победителю регулярного чемпионата КХЛ.

Клубы «Ак Барс», «Барыс», «Динамо» (Москва), «Йокерит», «Салават Юлаев», «Сибирь», СКА и ЦСКА получили по 5 356 475 рублей.

Рекордную сумму выплат по итогам чемпионата получит «Йокерит» (50 671 937 рублей), где 36 388 004 рублей получены благодаря самому высокому в КХЛ спросу на телеправа матчей.

Победа в регулярном чемпионате дала возможность ЦСКА получить 18 365 057 рублей, а в общей сложности — 46 911 353 рублей. Замыкает тройку СКА, права на трансляции матчи которого пользуются наибольшим спросом среди российских клубов КХЛ. Это дало возможность СКА заработать 8 369 166 рублей, в общей сложности — 27 183 719 рублей.