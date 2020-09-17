«Барыс» получит 20 миллионов рублей от КХЛ
В Москве состоялся Совет директоров КХЛ, который утвердил распределение между клубами прибыли, полученной лигой от реализации телевизионных прав, сообщается на официальном сайте лиги.
В Москве состоялся Совет директоров КХЛ, который утвердил распределение между клубами прибыли, полученной лигой от реализации телевизионных прав, сообщается на официальном сайте лиги.
Всего будет распределено более 466,5 миллиона рублей. Несмотря на досрочное завершение чемпионата, лига выполняет стратегию развития, в которой заложен ежегодный рост выплат клубам.
Практика распределения между клубами доходов, полученных от продажи телевизионных прав, была начата КХЛ в сезоне-2014/15. В сезоне-2019/20 лига осуществила продажу телевизионных и
Всего между клубами распределено 466 460 927 рублей с НДС, что является рекордом за всю историю выплат. В прошлом сезоне между клубами было распределено 419 339 292 рублей. Порядок распределения доходов от
Неизмененными остались принципы распределения участия в чемпионате (30 процентов) и принцип телеспроса (40):
▪ 30 процентов общей суммы распределены между всеми 24 участниками чемпионата 2019/2020;
▪ 40 процентов распределены по принципу телеспроса. Высокие доходы получили те клубы, чьи
Ранее в спортивном принципе, вес которого 30 процентов, распределение согласно итогам выступления клуба в чемпионате производилось следующим образом: 15 процентов участникам
По причине досрочного завершения чемпионата финалисты
В связи с этим часть доходов, предназначавшаяся участникам финальной серии
— 15 процентов — участникам плей-офф;
— 10,5 процента — клубам, вышедшим во второй раунд плей-офф;
— 4,5 процента — победителю регулярного чемпионата КХЛ.
Клубы «Ак Барс», «Барыс», «Динамо» (Москва), «Йокерит», «Салават Юлаев», «Сибирь», СКА и ЦСКА получили по 5 356 475 рублей.
Рекордную сумму выплат по итогам чемпионата получит «Йокерит» (50 671 937 рублей), где 36 388 004 рублей получены благодаря самому высокому в КХЛ спросу на телеправа матчей.
Победа в регулярном чемпионате дала возможность ЦСКА получить 18 365 057 рублей, а в общей сложности — 46 911 353 рублей. Замыкает тройку СКА, права на трансляции матчи которого пользуются наибольшим спросом среди российских клубов КХЛ. Это дало возможность СКА заработать 8 369 166 рублей, в общей сложности — 27 183 719 рублей.
Всего «Барыс» получит чуть больше 20 миллионов рублей.