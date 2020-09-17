Двукратный обладатель Кубка Гагарина Батыршин пополнил состав «Сочи»

Предыдущим клубом 34-летнего игрока был екатеринбургский «Автомобилист». Также он выступал за подмосковные «Витязь» и «Атлант», новосибирскую «Сибирь», магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс». В КХЛ Батыршин провел более 500 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф, забросил 29 шайб и сделал 65 результативных передач.