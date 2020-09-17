Двукратный обладатель Кубка Гагарина Батыршин пополнил состав «Сочи»
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Защитник Рафаэль Батыршин подписал двусторонний контракт с «Сочи» на один сезон, сообщается на сайте хоккейного клуба.
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Защитник Рафаэль Батыршин подписал двусторонний контракт с «Сочи» на один сезон, сообщается на сайте хоккейного клуба.
Предыдущим клубом 34-летнего игрока был екатеринбургский «Автомобилист». Также он выступал за подмосковные «Витязь» и «Атлант», новосибирскую «Сибирь», магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс». В КХЛ Батыршин провел более 500 матчей в регулярных чемпионатах и
Батыршин — двукратный обладатель Кубка Гагарина — в составе «Металлурга» (сезон-2015/16) и «Ак Барса» (сезон-2017/18).