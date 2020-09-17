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16:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В КХЛ назвали количество хоккеистов, болеющих коронавирусом

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Семён Галькевич. Сорок три человека в клубах КХЛ по последней информации болеют коронавирусом, сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее КХЛ перенесла ряд матчей «Йокерита» и «Барыса», так как оба клуба сели на карантин.

«По состоянию на вчерашний вечер в КХЛ 43 человека в клубах болеет, 121 выздоровели», — сообщили журналистам в пресс-службе КХЛ.

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