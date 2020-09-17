В КХЛ назвали количество хоккеистов, болеющих коронавирусом
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Семён Галькевич. Сорок три человека в клубах КХЛ по последней информации болеют коронавирусом, сообщили в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Семён Галькевич. Сорок три человека в клубах КХЛ по последней информации болеют коронавирусом, сообщили в
Ранее КХЛ перенесла ряд матчей «Йокерита» и «Барыса», так как оба клуба сели на карантин.
«По состоянию на вчерашний вечер в КХЛ 43 человека в клубах болеет, 121 выздоровели», — сообщили журналистам в