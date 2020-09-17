«Будут сниматься». «Барыс» узнал о шокирующих последствиях ситуации с коронавирусом и своей судьбе в КХЛ
Кто виноват и что делать?
Кто виноват и что делать?
Сегодня стало известно, что первичные тесты двенадцати хоккеистов и представителей тренерского штаба хоккейного клуба «Барыс» показали положительный результат на коронавирус. В связи с этим ближайшие матчи казахстанской команды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги были перенесены на более поздний срок.
Prosports.kz решил узнать о возможных последствиях сложившейся в стане флагмана клубного отечественного хоккея ситуации, у бывшего
— Владимир Аркадьевич, как вы восприняли новость о том, что в рядах казахстанского «Барыса» произошла вспышка коронавируса?
— Я говорил, что в течение сезона может произойти все что угодно — и заразу можно подхватить. Теперь будут сниматься — это минимум две недели. Я думаю, команду снимут с чемпионата, да и все. Остальные клубы просто не захотят лететь в
— Без игровой практики клуб из
— Да, конечно. Еще неизвестно что будет с теми командами, с которыми «Барыс» недавно играл — «Динамо» и ЦСКА. Сейчас их проверят и, я думаю, и там найдут, если здесь нашли.
— Если
— Если сидеть дома и не выходить на лед, то, конечно, спортивная форма потеряется. Необходимо будет заново приходить в себя, а это тяжело.
— Фактически игрокам придется снова вкатываться в сезон?
— Конечно. Две недели их точно на лед, я думаю, не пустят, а заниматься физкультурой и нагружать себя тоже нельзя. В основном будут соблюдать питьевой режим и лечиться. Будет тяжело. Думаю, что россияне вообще могут снять «Барыс» с турнира, с правом участия в нем в следующем сезоне. Возможно, нужно еще подождать — не произойдет ли подобное с другими командами.
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— Здесь никто не виноват. От товарища к товарищу все это передается махом. Форму команда вроде бы потихоньку набирала. Единственное, мне не нравилась защита, потому что у нее было много брака и пропущенных шайб.