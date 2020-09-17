КХЛ не справляется с коронавирусом, но не хочет это признавать. Вспышки в нескольких клубах — сезон продолжается

Источник: РИА "Новости"

Четверг в Континентальной хоккейной лиге получился максимально насыщенным. И речь не о 7 матчах в календаре регулярного чемпионата (по ходу дня их количество сократилось до 5). Главной темой стал коронавирус, с которым — сейчас об этом можно говорить уверенно — лига не справляется. С утра прилетели неприятные новости из Казахстана:

«Шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ с участием «Барыса», которые должны были состояться 18 сентября с рижским «Динамо», 20 сентября с «Северсталью», 22 сентября с «Металлургом», 21 сентября с «Куньлунем», 29 сентября с «Витязем» и 1 октября с «Сочи», отменяются и будут перенесены на более поздний срок. В связи с первично положительными результатами тестов на коронавирусную инфекцию, выявленными у 12 членов команды и тренерского штаба, команда должна пройти двухнедельный карантин. О дате и времени переноса матчей Континентальная хоккейная лига сообщит дополнительно, каждый конкретный перенос лига будет согласовывать с клубами.

А вечером, за 2 часа до начала матча «Сочи» — «Локомотив», стало известно, что и эта игра не состоится:

«Проведённые накануне игры обследования выявили наличие первично положительных тестов на коронавирус у трёх игроков ХК “Локомотив”. Эти игроки не поехали с командой на выездную серию и были изолированы, их заболевание проходит бессимптомно. При этом незадолго до начала игры с “Сочи” руководство клуба уведомило КХЛ о включении в контактную группу части команды. В связи с этим “Локомотив” отказался выходить на матч против “Сочи”. “Локомотив” проведет 18 сентября дополнительное тестирование всей команды. По результатам тестирования будет приниматься дальнейшее решение о проведении матчей с участием ХК “Локомотив”. Лига проведёт дополнительное расследование данной ситуации».

Коронавирусный вопрос был главным и в общении с журналистами членов Совета директоров КХЛ, заседание которого тоже состоялось сегодня. Босс «Авангарда» Александр Крылов выражал уверенность, что останавливать сезон нельзя:

Мое мнение, надо доигрывать чемпионат. Ситуация в лиге с переносами матчей связана с экспресс-тестами. Если бы в Риге были нормальные тесты — ничего бы не было. Александр Крылов председатель совета директоров ХК «Авангард»

Про низкое качество рижских тестов говорил и глава КХЛ Алексей Морозов, который также отказался от идей до конца сезона исключить из лиги иностранные клубы (они не могут жить по протоколу Роспотребнадзора) и засчитывать технические поражения «Йокериту» и другим командам со вспышками Covid-19 или вынужденным сидеть на карантине:

«Исключать никого мы не будем. А если бы дали технические поражения “Йокериту” и “Барысу”, то поставили бы их в сложное турнирное положение. Мы рассчитываем на даты евробрейка. Нет уверенности, что финский этап Евротура состоится. Проведем переговоры с финской соборной, чтобы если матчи Евротура будут — игроков “Йокериту” не вызывали. У “Барыса” тоже нет никаких событий у сборной в эти даты. Мы направили в Ригу письмо, чтобы они изменили подрядчиков тестов. Их экспресс-тесты дают ложноположительные результаты. Это мы видели и на примере “Нефтехимика”, и на примере судей. Наши тесты ПЦР, которые делаются за 8−10 часов, наиболее точные».

Можно поверить в то, что все дело действительно в рижских тестах (хотя очевидно, что проблемы КХЛ гораздо серьезнее). Есть версия, что сегодняшняя ситуация возникла из-за безалаберности некоторых клубов и хоккеистов. Кто-то скажет, что КХЛ должна была изначально не допускать до сезона иностранные клубы и отложить старт регулярки до улучшения ситуации по коронавируса. Но искать виноватых сейчас — занятие не самое своевременное.