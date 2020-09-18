Промахи в легионерах? Как «Барыс» может «завалить» трансферную работу в КХЛ
Не впечатляет и новый вратарь из Финляндии.
Не впечатляет и новый вратарь из Финляндии.
ХК «Барыс» закрепился в зоне
Клуб из столицы Казахстана известен в Лиге своими удачными приобретениями, но есть в этой работе и промахи. О них говорят меньше, но в команду приезжали исполнители, которые имели неплохой бэкграунд, а тут — проваливались. Близки к этой черте и новички этого сезона.
Не может найти себе места шведский форвард Якоб Лилья. В межсезонье его рассматривали даже на место в первой тройке, но сейчас он может выпасть уже из второй. Чего не хватает нападающему? Эффективности. Лилья играет на уровне лидеров команды, а набрал только два (1+1) очка. Шведский форвард явно не в своей тарелке.
Три голевые передачи — это не та отдача, которую все ждут от Мэтта Фрэттина. Канадский голеадор, возможно, не в лучших кондициях, ведь в межсезонье он тоже не все игры отыграл, а занимался по индивидуальной программе. Пока Фрэттин не похож на опасного нападающего, которого мы знаем по прошлым сезонам в КХЛ, и есть риск, что он не найдет себя в команде.
Не впечатляет и вратарь Йони Ортио. В четырех играх финский легионер пропустил 15 шайб. Коэффициент надежности — 3,67. Потенциальный первый номер «Барыса» должен был вытеснить опытного Хенрика Карлссона, а получается, что он играет хуже своего конкурента. Разгрузил, это да, но ведь он должен и спасать, а с этим пока нестыковки.
Добавим, что «микротравмы» помешали сыграть с московским ЦСКА капитану Даррену Дицу, защитнику Джесси Блэкеру и форварду Якобу Лилье. Позже стало известно, что у 12 человек из состава команды выявлены признаки коронавируса, а «Барыс» отправлен на двухнедельный карантин.
Напомним, в новом розыгрыше КХЛ столичный клуб «Барыс» провел шесть матчей и набрал семь очков. Этот результат позволил выйти на шестое место в Восточной конференции, но вторая половина сентября могла стать урожайной на очки.