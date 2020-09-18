Матч КХЛ между минским «Динамо» и «Локомотивом» перенесен
ТАСС, 18 сентября. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между минским «Динамо» и ярославским «Локомотивом» перенесен. Об этом сообщает
ТАСС, 18 сентября. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между минским «Динамо» и ярославским «Локомотивом» перенесен. Об этом сообщает
Встреча должна была состояться 19 сентября.
Сообщается, что 17 сентября у 11 игроков и одного сотрудника «Локомотива» проявились симптомы коронавирусной инфекции. В целях безопасности команда вернулась в Ярославль, где прошла тестирование, первичные результаты которого не выявили заражения. Отмечается, что у девяти игроков продолжается развитие симптоматики.
Ярославский клуб не сможет принять участие в игре в Минске, так как клубу не хватит времени для того, чтобы отобрать резервных игроков и подать документы для пересечения границы с Белоруссией. В воскресенье все игроки команды пройдут углубленное тестирование.
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