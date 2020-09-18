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18:58 (мск), источник: Vesti.kz

Как худший в КХЛ. Вратарь «Барыса» занимает последнее место в рейтинге Лиги

Легионер должен быть лидером на своей позиции в команде.

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Источник: РИА "Новости"

Вратарь «Барыса» Йони Ортио закрепился на последнем месте среди лучших голкиперов нового розыгрыша регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по коэффициенту надежности. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

29-летний финский хоккеист отыграл в новом турнире КХЛ четыре встречи и пропустил 15 (из 146 бросков отразил 131) шайб. Коэффициент надежности — 3,67 гола за игру. Этот результат вывел его на 30-е место в классификации по этому показателю, а хуже дела обстоят в основном у коллег из клубов-аутсайдеров.

Примерно такие показатели, как у Ортио, у трех вратарей «Амура», а ведь аутсайдер пропустил на десять шайб больше (29 голов). Двое идут выше финского голкипера — у Евгения Аликина показатель 3,59, а у Марека Лангхамера — 3,63. Только Евгений Киселев выступает хуже (4,72).

Барыс (Нур-Султан)

Не очень удачно в минском «Динамо» начал сезон Доминик Фурх (3,79), но он выиграл два матча из четырех в отличии от Ортио. Почти четыре шайбы за игру пропускает в рижском «Динамо» Станислав Галимов (3,98).

Плохие результаты у вратарской бригады китайского «Куньлуня», проигравшего все встречи. Лидирует Дмитрий Шикин (3,3), а вот его напарники проваливают старт турнира — Шимон Грубец (5,04) и Александр Лазушин (7,07). Неудачно начали «регулярку» и в «Нефтехимике» — Константин Барулин (3,7) и Евгений Иванников (5,51).

Пять голов пропустил второй вратарь «Салавата Юлаева» — Владислав Сухачев (5,12). Рядом два игрока «Спартака»: у Юлиаса Гудачека показатель 3,78, а у Павла Хомченко — 6,56. Здесь же голкиперы из «Торпедо» — это Андрей Тихомиров (3,51) и Никита Серебряков (7,29).

По матчу за «Сочи» отыграли Максим Третьяк (4) и Иван Кульбаков (5,45). В лучшую тройку входят два вратаря из финского «Йокерита», которые успели отыграть по одной игре. Без пропущенных голов матч завершил Андерс Линдбек, а Янис Калниньш добился показателя 1,02. Тройку замыкает Юхо Олкинуора из «Металлурга» (1,13). Хенрик Карлссон идет седьмым (1,44).

Добавим, что «Барысу» перенесли ближайшие шесть игр из-за заражения коронавирусом. Казахстанская команда может вернуться в турнир в октябре, но «Барыс» лидирует в Лиге по заболевшим членам клуба. 4 октября подопечные Юрия Михайлиса могут принять СКА из Санкт-Петербурга.

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