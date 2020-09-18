Переход игрока из казахстанского клуба вошел в топ-5 трансферов недели КХЛ

«Удивительным образом развивается карьера Германа Шапорева. Вряд ли кто-то кроме хоккейных специалистов знал этого нападающего до прошлого сезона. Его, воспитанника омского хоккея, в свое время не оценили в молодежке “Авангарда”. Как это нередко бывает с игроками сибирских клубов, Шапорев отправился в соседний Казахстан. Там, выступая за скромный “Алтай”, он стал лучшим снайпером МХЛ. Засветившись сначала на Кубке Вызова МХЛ, а затем и на Матче Звезд КХЛ, Герман во весь голос заявил о себе. Однако даже перформанс на “ВТБ Арене” не позволил найти работу в российском клубе КХЛ. Единственной командой, которая обратила внимание на Шапорева, стал обескровленный “Куньлунь”. Сначала форварда пригласили на просмотр, а вскоре заключили полноценный контракт. Символично, что первую шайбу в КХЛ он забросил на казахстанской земле в матче против “Барыса”. Не менее знаковым выдался и его дубль в Новосибирске. Дело в том, что на трибунах ЛДС “Сибирь” в этот момент находился Александр Овечкин — кумир Шапорева, на которого он пытается походить броском и в целом манерой игры. Молодой омич сделал серьезную заявку на то, чтобы сохранить за собой место в составе и после приезда многочисленных легионеров», — говорится в тексте.