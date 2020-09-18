Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Нефтехимик
Авангард
12
Хоккей. КХЛ
17.09
Спартак
СКА
02
Хоккей. КХЛ
17.09
Витязь
Трактор
13
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
19.09
Куньлунь
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19.09
ЦСКА
Металлург Мг
Все события
Фоторепортажи
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
19:28 (мск), источник: Vesti.kz

Переход игрока из казахстанского клуба вошел в топ-5 трансферов недели КХЛ

Ранее он забил «Барысу».

Наверх

КХЛ на своем официальном сайте представила топ-5 трансферов минувшей недели. В списке оказался и Герман Шапорев, игравший ранее в ВХЛ.

Континентальная Хоккейная Лига

Из «Торпедо» (Усть-Каменогорск) в «Куньлунь».

«Удивительным образом развивается карьера Германа Шапорева. Вряд ли кто-то кроме хоккейных специалистов знал этого нападающего до прошлого сезона. Его, воспитанника омского хоккея, в свое время не оценили в молодежке “Авангарда”. Как это нередко бывает с игроками сибирских клубов, Шапорев отправился в соседний Казахстан. Там, выступая за скромный “Алтай”, он стал лучшим снайпером МХЛ. Засветившись сначала на Кубке Вызова МХЛ, а затем и на Матче Звезд КХЛ, Герман во весь голос заявил о себе. Однако даже перформанс на “ВТБ Арене” не позволил найти работу в российском клубе КХЛ. Единственной командой, которая обратила внимание на Шапорева, стал обескровленный “Куньлунь”. Сначала форварда пригласили на просмотр, а вскоре заключили полноценный контракт. Символично, что первую шайбу в КХЛ он забросил на казахстанской земле в матче против “Барыса”. Не менее знаковым выдался и его дубль в Новосибирске. Дело в том, что на трибунах ЛДС “Сибирь” в этот момент находился Александр Овечкин — кумир Шапорева, на которого он пытается походить броском и в целом манерой игры. Молодой омич сделал серьезную заявку на то, чтобы сохранить за собой место в составе и после приезда многочисленных легионеров», — говорится в тексте.

Также в топ попали следующие переходы — Даниила Тарасова из «Эссята» (Финляндия) в «Салават Юлаев», Николая Тимашова из «Автомобилиста» в «Сибирь», Евгения Грачева из’Авангарда" в «Динамо» (Рига), Семена Кошелева из «Авангарда» в «Металлург».

Читайте также
Новичок КПЛ избежал поражения в матче с удалением и двумя пенальти
Как закалялась «Тампа». Через финал КС и оглушительные провалы
Овечкин требует у «Вашингтона» 12 млн? В это нереально поверить
«Ливерпуль» усилился футболистом «Баварии»
Тедеско против Слуцкого и другие: Топ-5 ставок выходных
Футболист ЦСКА перешел в «Ганновер» на правах аренды
КС «Далласа» и «Тампы». Скандал в финале, великолепный Хабибулин
«Краснодар» принимает «Химки» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь