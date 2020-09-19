Петер Регин подписал контракт с «Йокеритом»
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Форвард Петер Регин будет выступать за «Йокерит» до конца нынешнего сезона, сообщается на сайте финского клуба КХЛ.
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Форвард Петер Регин будет выступать за «Йокерит» до конца нынешнего сезона, сообщается на сайте финского клуба КХЛ.
«Йокерит» в апреле объявил об уходе 34-летнего Регина из команды.
Регин являлся капитаном «Йокерита» на протяжении четырех сезонов, в регулярных чемпионатах КХЛ провел 262 матча, набрал 177 очков (61 гол и 116 результативных передач), в 33 играх