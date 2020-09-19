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12:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Петер Регин подписал контракт с «Йокеритом»

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Форвард Петер Регин будет выступать за «Йокерит» до конца нынешнего сезона, сообщается на сайте финского клуба КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Йокерит» в апреле объявил об уходе 34-летнего Регина из команды.

Регин являлся капитаном «Йокерита» на протяжении четырех сезонов, в регулярных чемпионатах КХЛ провел 262 матча, набрал 177 очков (61 гол и 116 результативных передач), в 33 играх плей-офф записал себе в актив 17 баллов (5+12).

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