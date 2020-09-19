Пять представителей рижского «Динамо» заразились коронавирусом

Источник: Спорт РИА Новости

Председатель совета директоров «Динамо» Юрис Савицкис не стал отрицать информацию об обнаружении случаев коронавируса в клубе, отметив, что в команде ждут полные результаты анализов и информацию о количестве зараженных.

«Наша команда сдала тесты, теперь мы ждем результаты анализов. Пока ничего конкретного нет. Впрочем, то, что есть случаи заражения, мы понимаем. Мы пытаемся понять, сколько, что и почему», — сказал Савицкас.

По информации портала, серьезных симптомов заболевания у пяти представителей клуба нет.