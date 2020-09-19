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16:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пять представителей рижского «Динамо» заразились коронавирусом

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Как минимум пять представителей рижского хоккейного клуба «Динамо» заразились коронавирусной инфекцией, сообщает портал Sportacentrs.

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Источник: Спорт РИА Новости

Председатель совета директоров «Динамо» Юрис Савицкис не стал отрицать информацию об обнаружении случаев коронавируса в клубе, отметив, что в команде ждут полные результаты анализов и информацию о количестве зараженных.

«Наша команда сдала тесты, теперь мы ждем результаты анализов. Пока ничего конкретного нет. Впрочем, то, что есть случаи заражения, мы понимаем. Мы пытаемся понять, сколько, что и почему», — сказал Савицкас.

По информации портала, серьезных симптомов заболевания у пяти представителей клуба нет.

В среду рижский клуб в гостях уступил хабаровскому «Амуру» (1:2). В четверг «Динамо» досрочно вернулось в Ригу, так как его соперник казахстанский «Барыс» был отправлен на карантин из-за случаев COVID-19 в команде, матч должен был пройти 18 сентября. Латвийскому клубу 22 сентября предстоит домашний матч с нижегородским «Торпедо».

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