«Металлург» обыграл ЦСКА, прервав пятиматчевую победную серию армейцев

Встреча, состоявшаяся в субботу в Москве, завершилась со счетом 4:2 (0:1, 0:0, 4:1) в пользу «Металлурга». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрей Нестрашил (на 45-й минуте), Николай Прохоркин (50), Игорь Швырев (51), Тэйлор Бек (53), у ЦСКА отличились Брендэн Лайпсик (10) и Павел Карнаухов (45).
Нападающий ЦСКА Брендэн Лайпсик забил первый гол в КХЛ. Защитник армейцев Егор Рыков провел 200-й матч в КХЛ. Экс-форвард ЦСКА Семён Кошелев сыграл первый матч за «Металлург».
ЦСКА следующий матч домашней серии проведет 24 сентября против череповецкой «Северстали», «Металлург» в тот же день примет в Магнитогорске подмосковный «Витязь».