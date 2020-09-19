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19:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Металлург» обыграл ЦСКА, прервав пятиматчевую победную серию армейцев

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ, прервав серию армейцев из пяти побед.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в субботу в Москве, завершилась со счетом 4:2 (0:1, 0:0, 4:1) в пользу «Металлурга». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрей Нестрашил (на 45-й минуте), Николай Прохоркин (50), Игорь Швырев (51), Тэйлор Бек (53), у ЦСКА отличились Брендэн Лайпсик (10) и Павел Карнаухов (45).

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Металлург (Магнитогорск)

Нападающий ЦСКА Брендэн Лайпсик забил первый гол в КХЛ. Защитник армейцев Егор Рыков провел 200-й матч в КХЛ. Экс-форвард ЦСКА Семён Кошелев сыграл первый матч за «Металлург».

ЦСКА (Москва)

ЦСКА следующий матч домашней серии проведет 24 сентября против череповецкой «Северстали», «Металлург» в тот же день примет в Магнитогорске подмосковный «Витязь».

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Металлург Мг
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