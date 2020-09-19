«Металлург» обыграл ЦСКА, прервав пятиматчевую победную серию армейцев

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в субботу в Москве, завершилась со счетом 4:2 (0:1, 0:0, 4:1) в пользу «Металлурга». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрей Нестрашил (на 45-й минуте), Николай Прохоркин (50), Игорь Швырев (51), Тэйлор Бек (53), у ЦСКА отличились Брендэн Лайпсик (10) и Павел Карнаухов (45).

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Металлург (Магнитогорск) Все о команде

Нападающий ЦСКА Брендэн Лайпсик забил первый гол в КХЛ. Защитник армейцев Егор Рыков провел 200-й матч в КХЛ. Экс-форвард ЦСКА Семён Кошелев сыграл первый матч за «Металлург».

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