Воробьев: У вратаря Кошечкина микротравма, Кулемин еще долго не сыграет

«У Кошечкина микротравма, поэтому не готов играть, что поделать. Посмотрим по приезде домой, насколько ему стало лучше. (Форварда Николая) Кулемина еще долго не будет, ему только сняли швы. Перед ноябрьской паузой он в лучшем случае сыграет. По (нападающему Сергею) Мозякину — сейчас приедем домой и будем смотреть, когда он выйдет», — сказал Воробьев журналистам.