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19:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Воробьев: У вратаря Кошечкина микротравма, Кулемин еще долго не сыграет

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Семён Галькевич. Голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин не поехал с командой на выезд из-за микротравмы, заявил главный тренер магнитогорского хоккейного клуба Илья Воробьев.

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Источник: РИА "Новости"

«У Кошечкина микротравма, поэтому не готов играть, что поделать. Посмотрим по приезде домой, насколько ему стало лучше. (Форварда Николая) Кулемина еще долго не будет, ему только сняли швы. Перед ноябрьской паузой он в лучшем случае сыграет. По (нападающему Сергею) Мозякину — сейчас приедем домой и будем смотреть, когда он выйдет», — сказал Воробьев журналистам.

«Металлург» в субботу в Москве со счетом 4:2 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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