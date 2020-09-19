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19 сентября, источник: ТАСС

Сергей Светлов назначен новым главным тренером клуба КХЛ «Амур»

ТАСС, 19 сентября. Сергей Светлов стал новым главным тренером хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Условия соглашения с 59-летним специалистом не сообщаются.

Исполняющим обязанности главного тренера клуба до этого был Павел Торгаев, занимавший этот пост с июля. Отмечается, что в тренерский штаб Светлова войдут Торгаев, Александр Юдин и Олег Филимонов. Главный тренер уже присоединился к команде.

Континентальная Хоккейная Лига

Светлов ранее возглавлял владивостокский «Адмирал». С 2010 по 2011 год он был главным тренером хабаровской команды. Также специалист возглавлял выступавшие в КХЛ подмосковный «Атлант» и тольяттинскую «Ладу». В качестве игрока Светлов побеждал на Олимпийских играх 1988 года и чемпионате мира — 1986.

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