Сергей Светлов назначен новым главным тренером клуба КХЛ «Амур»

Исполняющим обязанности главного тренера клуба до этого был Павел Торгаев, занимавший этот пост с июля. Отмечается, что в тренерский штаб Светлова войдут Торгаев, Александр Юдин и Олег Филимонов. Главный тренер уже присоединился к команде.

Светлов ранее возглавлял владивостокский «Адмирал». С 2010 по 2011 год он был главным тренером хабаровской команды. Также специалист возглавлял выступавшие в КХЛ подмосковный «Атлант» и тольяттинскую «Ладу». В качестве игрока Светлов побеждал на Олимпийских играх 1988 года и чемпионате мира — 1986.