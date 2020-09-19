Сергей Светлов назначен новым главным тренером клуба КХЛ «Амур»
ТАСС, 19 сентября. Сергей Светлов стал новым главным тренером хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур». Об этом сообщает
ТАСС, 19 сентября. Сергей Светлов стал новым главным тренером хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур». Об этом сообщает
Условия соглашения с 59-летним специалистом не сообщаются.
Исполняющим обязанности главного тренера клуба до этого был Павел Торгаев, занимавший этот пост с июля. Отмечается, что в тренерский штаб Светлова войдут Торгаев, Александр Юдин и Олег Филимонов. Главный тренер уже присоединился к команде.
Светлов ранее возглавлял владивостокский «Адмирал». С 2010 по 2011 год он был главным тренером хабаровской команды. Также специалист возглавлял выступавшие в КХЛ подмосковный «Атлант» и тольяттинскую «Ладу». В качестве игрока Светлов побеждал на Олимпийских играх 1988 года и чемпионате мира — 1986.