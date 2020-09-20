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14:48 (мск), источник: Vesti.kz

«Такого никогда раньше не видела». Жена Найджела Доуса вспомнила переезд в Казахстан

Кассандра Доус, жена одного из самых успешных легионеров за всю историю КХЛ Найджела Доуса в интервью КХЛ рассказала о переезде в Казахстан.

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Источник: РИА "Новости"

— Ты помнишь день, когда вы решили переехать в Казахстан?

— Найджел позвонил и сказал, что он и его одноклубник Дастин Бойд (тогда они вместе играли в «Гамильтон Булдогс») собираются подписать контракт с клубом в Астане (ныне Нур-Султан). 48 часов на принятие решения. Я была в шоке, совершенно ничего не знала о Казахстане. Но всё же ответила: «Хорошо, поехали!».

— Переезд в новую страну может вызвать разные эмоции. С одной стороны, ты должна быть надёжной опорой мужу, с другой — справляться с бытом сама. Как ты это пережила?

— Сначала было очень сложно! Я никогда не была так далеко от дома. Мой первый год в Казахстане был вызовом, но со временем привыкла, мы стали чувствовать себя как дома. Думаю, что каждый иностранец скучает по родным краям. Неважно кто ты: канадец в России или россиянин в Канаде — не хватает чувства комфорта своего дома. Адаптация и изучение языка проходят сложно.

Барыс (Нур-Султан)

Стыдно признаться, но мой русский до сих пор заставляет желать лучшего. Есть одна история, связанная с языковым барьером, но о ней лучше промолчать… Я водила машину в Казахстане, хотя первое время чувство страха не покидало, пришлось привыкать к новым правилам. Элементарный шопинг был интересным опытом. Неоднократно я покупала кефир вместо молока. Как только выучила несколько слов, — всё стало проще. Мои русские и казахстанские друзья поддерживали и учили, переводчик в телефоне тоже спасал. Погода в Казахстане и Екатеринбурге похожа на погоду в Виннипеге. Так что в этом плане обошлось без сюрпризов.

— Что помогало тебе преодолевать трудности? Что заряжало?

— Я старалась и стараюсь оставаться позитивной, благодарной за возможность жить в другой стране и изучать новую культуру. Это даёт шанс и для новых хобби. В Казахстане, например, я нашла англоязычного инструктора по теннису и вместе с другими жёнами игроков занимались на корте. На профессиональный уровень не вышла, но получила массу положительных эмоций.

— Что больше всего удивило тебя здесь?

— Парковка! Люди блокируют машины, оставляют табличку с номером на стекле — я такого никогда раньше не видела.

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