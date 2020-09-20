«Амур» проиграл «Трактору» в КХЛ в первом матче после назначения Светлова
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Хоккеисты челябинского «Трактора» продлили победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до трех матчей, обыграв хабаровский «Амур».
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Хоккеисты челябинского «Трактора» продлили победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до трех матчей, обыграв хабаровский «Амур».
Встреча, прошедшая в Челябинске, завершилась со счетом 5:0 (2:0, 2:0, 1:0). Шайбы забросили Алексей Бывальцев (1-я и 16-я минуты), Лукаш Седлак (34), Виталий Кравцов (38) и Ник Бэйлен (54). Кравцов забил гол в четвертой игре подряд, свои ворота в неприкосновенности сохранил Роман Вилл.
«Трактор» 22 сентября примет череповецкую «Северсталь», потерпевший семь поражений в восьми играх «Амур» в этот же день сыграет в Нижнекамске с «Нефтехимиком».
В субботу «Амур» объявил о назначении Сергея Светлова главным тренером команды. В конце июля пост главного тренера команды покинул Александр Гулявцев, исполняющим обязанности главного тренера был назначен Павел Торгаев.