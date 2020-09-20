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18:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Амур» проиграл «Трактору» в КХЛ в первом матче после назначения Светлова

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Хоккеисты челябинского «Трактора» продлили победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до трех матчей, обыграв хабаровский «Амур».

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Челябинске, завершилась со счетом 5:0 (2:0, 2:0, 1:0). Шайбы забросили Алексей Бывальцев (1-я и 16-я минуты), Лукаш Седлак (34), Виталий Кравцов (38) и Ник Бэйлен (54). Кравцов забил гол в четвертой игре подряд, свои ворота в неприкосновенности сохранил Роман Вилл.

«Трактор» 22 сентября примет череповецкую «Северсталь», потерпевший семь поражений в восьми играх «Амур» в этот же день сыграет в Нижнекамске с «Нефтехимиком».

В субботу «Амур» объявил о назначении Сергея Светлова главным тренером команды. В конце июля пост главного тренера команды покинул Александр Гулявцев, исполняющим обязанности главного тренера был назначен Павел Торгаев.

Трактор
5:0
2:0, 2:0, 1:0
Амур
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