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19:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Автомобилист» в овертайме обыграл «Авангард» в матче КХЛ

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» в овертайме победили омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Екатеринбурге завершилась счетом 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Михаил Мамкин (33-я минута), Чарлз Геноуэй (43), Станислав Бочаров (58) и Алексей Макеев (63). У «Авангарда» дубль сделал Корбэн Найт (22, 48), также отличился Алексей Емелин (52).

«Автомобилист» в следующем матче 22 сентября примет подмосковный «Витязь», «Авангард» в этот же день сыграет в гостях с казанским «Ак Барсом».

Автомобилист
4:3ОТ
0:0, 1:1, 2:2
Авангард
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