«Автомобилист» в овертайме обыграл «Авангард» в матче КХЛ

Встреча в Екатеринбурге завершилась счетом 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Михаил Мамкин (33-я минута), Чарлз Геноуэй (43), Станислав Бочаров (58) и Алексей Макеев (63). У «Авангарда» дубль сделал Корбэн Найт (22, 48), также отличился Алексей Емелин (52).

«Автомобилист» в следующем матче 22 сентября примет подмосковный «Витязь», «Авангард» в этот же день сыграет в гостях с казанским «Ак Барсом».