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19:39 (мск), источник: ТАСС

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Локомотив» не состоится

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между пекинским «Куньлунь Ред Стар» и ярославским «Локомотивом» не состоится. Об этом ТАСС сообщил директор по коммуникациям «Куньлуня» Дмитрий Тугарин.

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Источник: РИА "Новости"

Матч должен был пройти в понедельник на арене в подмосковных Мытищах, где китайская команда играет домашние матчи.

«Игра с “Локомотивом” не состоится», — сказал Тугарин.

17 сентября у 11 игроков и одного сотрудника «Локомотива» появились симптомы коронавирусной инфекции. В целях безопасности команда вернулась в Ярославль, где прошла тестирование, первичные результаты которого не выявили заражения. Отмечается, что у девяти игроков продолжается развитие симптоматики.

Ранее из-за вспышки коронавируса в ярославской команде были перенесены матчи «Локомотива» против «Сочи» и минского «Динамо». «Локомотив» занимает в Западной конференции третье место с восемью очками в пяти играх. «Куньлунь» идет на последней, 12-й строчке на Востоке, набрав в семи играх 1 очко.

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