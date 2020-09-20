Матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Локомотив» не состоится

Матч должен был пройти в понедельник на арене в подмосковных Мытищах, где китайская команда играет домашние матчи.
«Игра с “Локомотивом” не состоится», — сказал Тугарин.
17 сентября у 11 игроков и одного сотрудника «Локомотива» появились симптомы коронавирусной инфекции. В целях безопасности команда вернулась в Ярославль, где прошла тестирование, первичные результаты которого не выявили заражения. Отмечается, что у девяти игроков продолжается развитие симптоматики.
Ранее из-за вспышки коронавируса в ярославской команде были перенесены матчи «Локомотива» против «Сочи» и минского «Динамо». «Локомотив» занимает в Западной конференции третье место с восемью очками в пяти играх. «Куньлунь» идет на последней, 12-й строчке на Востоке, набрав в семи играх 1 очко.