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19:44 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист Дацюк примет решение по игровой карьере по окончании сезона

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Нападающий екатеринбургского клуба «Автомобилист» Павел Дацюк примет решение о продолжении или завершении игровой карьеры по завершении нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он рассказал журналистам.

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Источник: РИА "Новости"

Дацюк в межсезонье продлил контракт с екатеринбургским клубом на год.

«Мысли приходят, о них стараешься мало думать, понимаешь, что время где-то вот-вот остановится. Стараешься получать удовольствие от каждого дня, каждого матча, — сказал Дацюк. — Знаю после общения со многими знакомыми, которые заканчивают, что они говорят, мол, этого им не хватает. И пока есть желание и силы, продолжаю играть, но все буду решать после окончания сезона».

«Начало прошлого сезона я пропустил, поэтому вообще из-за этого тяжело начинать, эмоции не те. Команда у нас изменилась, показывает другой хоккей чуть — более быстрый, атакующий», — отметил Дацюк.

42-летний Дацюк является олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Стэнли и чемпионом мира.

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