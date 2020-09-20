Дубль Тихонова помог «Ак Барсу» обыграть «Сочи» в матче КХЛ
КАЗАНЬ, 20 сен — РИА Новости. Хоккеисты казанского «Ак Барса» победили «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
КАЗАНЬ, 20 сен — РИА Новости. Хоккеисты казанского «Ак Барса» победили «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Казани завершилась со счетом 5:3 (1:0, 2:3, 2:0). В составе хозяев дубль сделал Виктор Тихонов (18-я и 22-я минуты), еще по одной шайбе забросили Станислав Галиев (34), Роман Рукавишников (53) и Джастин Азеведо (60). У «Сочи» отличились Герман Рубцов (34), Ансель Галимов (38) и Мальте Стрёмвалль (39).
«Ак Барс», одержавший пятую победу подряд, в следующем матче 22 сентября примет омский «Авангард». «Сочи», проигравший третью игру кряду, в тот же день сыграет в гостях с уфимским «Салаватом Юлаевым».