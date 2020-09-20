Дубль Тихонова помог «Ак Барсу» обыграть «Сочи» в матче КХЛ

Встреча в Казани завершилась со счетом 5:3 (1:0, 2:3, 2:0). В составе хозяев дубль сделал Виктор Тихонов (18-я и 22-я минуты), еще по одной шайбе забросили Станислав Галиев (34), Роман Рукавишников (53) и Джастин Азеведо (60). У «Сочи» отличились Герман Рубцов (34), Ансель Галимов (38) и Мальте Стрёмвалль (39).