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20:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Тихонова помог «Ак Барсу» обыграть «Сочи» в матче КХЛ

КАЗАНЬ, 20 сен — РИА Новости. Хоккеисты казанского «Ак Барса» победили «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Казани завершилась со счетом 5:3 (1:0, 2:3, 2:0). В составе хозяев дубль сделал Виктор Тихонов (18-я и 22-я минуты), еще по одной шайбе забросили Станислав Галиев (34), Роман Рукавишников (53) и Джастин Азеведо (60). У «Сочи» отличились Герман Рубцов (34), Ансель Галимов (38) и Мальте Стрёмвалль (39).

«Ак Барс», одержавший пятую победу подряд, в следующем матче 22 сентября примет омский «Авангард». «Сочи», проигравший третью игру кряду, в тот же день сыграет в гостях с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Ак Барс
5:3
1:0, 2:3, 2:0
Сочи
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