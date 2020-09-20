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20:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеисты СКА обыграли «Торпедо» в матче КХЛ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости, Сергей Яременко. Хоккеисты петербургского СКА одержали победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0). В составе СКА голы забили Владимир Ткачев (31-я минута) и Кирилл Марченко (36). У «Торпедо» отличился Вадим Перескоков (17).

«Торпедо» в следующем матче 22 сентября сыграет на выезде с рижским «Динамо». СКА днем позже примет на своей площадке новосибирскую «Сибирь».

СКА
2:1
0:1, 2:0, 0:0
Торпедо НН
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