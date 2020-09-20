Хоккеисты СКА обыграли «Торпедо» в матче КХЛ

Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0). В составе СКА голы забили Владимир Ткачев (31-я минута) и Кирилл Марченко (36). У «Торпедо» отличился Вадим Перескоков (17).

«Торпедо» в следующем матче 22 сентября сыграет на выезде с рижским «Динамо». СКА днем позже примет на своей площадке новосибирскую «Сибирь».