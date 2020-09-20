Хоккеисты СКА обыграли «Торпедо» в матче КХЛ
С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости, Сергей Яременко. Хоккеисты петербургского СКА одержали победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости, Сергей Яременко. Хоккеисты петербургского СКА одержали победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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«Торпедо» в следующем матче 22 сентября сыграет на выезде с рижским «Динамо». СКА днем позже примет на своей площадке новосибирскую «Сибирь».