Матч чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и «Торпедо» перенесен

«Игра с “Торпедо” перенесена на более поздний срок, так как команды не смогут сыграть в полных составах. Перенос согласован с КХЛ. Вы знаете, трудно сказать, когда хоккеисты полностью будут здоровы, все же COVID-19 — вещь противная. Несмотря на то, что все команды предпринимают необходимые меры предосторожности, заболевания выявляются. Последующие матчи не отменяются, должны пройти в запланированные сроки», — сказал Савицкис по телефону.