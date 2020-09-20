Матч чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и «Торпедо» перенесен

В субботу латвийский интернет-ресурс sportacentrs.com сообщил о семи случаях заболевания коронавирусом в рижской команде. Изначально игра должна была состояться в Риге 22 сентября.
«Игра с “Торпедо” перенесена на более поздний срок, так как команды не смогут сыграть в полных составах. Перенос согласован с КХЛ. Вы знаете, трудно сказать, когда хоккеисты полностью будут здоровы, все же COVID-19 — вещь противная. Несмотря на то, что все команды предпринимают необходимые меры предосторожности, заболевания выявляются. Последующие матчи не отменяются, должны пройти в запланированные сроки», — сказал Савицкис по телефону.
«Пока такое не обсуждалось на совете директоров КХЛ. Такой вопрос пока не актуален», — добавил функционер, отвечая на вопрос, нет ли опасений, что сезон может быть прерван из-за большого количества заболевших игроков.