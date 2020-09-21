КХЛ: У четырех представителей «Торпедо» выявлен коронавирус

Источник: Спорт РИА Новости

«Руководство “Торпедо” уведомило КХЛ о том, что у нескольких игроков и сотрудников клуба наблюдаются симптомы ОРВИ. Результаты тестирования подтвердили коронавирус у четырёх человек. Игроков и сотрудников клуба с симптомами ОРВИ и отрицательными тестами ПЦР поместили в изоляцию. В ближайшие дни будет проведено дополнительное тестирование методом ПЦР, а также серологическое исследование (на наличие иммуноглобулинов)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что матч между рижским «Динамо» и «Торпедо», который должен был пройти в Риге 22 сентября, перенесен на более поздний срок. В воскресенье торпедовцы провели выездной матч против петербургского СКА, в котором уступили со счетом 1:2.