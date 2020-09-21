Текущие события
Хоккей. КХЛ
20.09
ХК Динамо
Спартак
50
Хоккей. КХЛ
20.09
СКА
Торпедо НН
21
Хоккей. КХЛ
20.09
Ак Барс
Сочи
53
Хоккей. КХЛ
20.09
Автомобилист
Авангард
ОТ
43
Хоккей. КХЛ
20.09
Трактор
Амур
50
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Сибирь
Все события
Фоторепортажи
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
00:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

КХЛ: У четырех представителей «Торпедо» выявлен коронавирус

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. У четырех представителей нижегородского «Торпедо» выявлен коронавирус, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«Руководство “Торпедо” уведомило КХЛ о том, что у нескольких игроков и сотрудников клуба наблюдаются симптомы ОРВИ. Результаты тестирования подтвердили коронавирус у четырёх человек. Игроков и сотрудников клуба с симптомами ОРВИ и отрицательными тестами ПЦР поместили в изоляцию. В ближайшие дни будет проведено дополнительное тестирование методом ПЦР, а также серологическое исследование (на наличие иммуноглобулинов)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что матч между рижским «Динамо» и «Торпедо», который должен был пройти в Риге 22 сентября, перенесен на более поздний срок. В воскресенье торпедовцы провели выездной матч против петербургского СКА, в котором уступили со счетом 1:2.

«В связи с тем, что у “Торпедо” часть игроков основной команды помещены в изоляцию, и будет недостаточно времени для подачи всех необходимых документов для пересечения границы игроками молодежной команды, было принято решение о переносе матча между рижским “Динамо” и “Торпедо”, который должен был состояться 22 сентября», — отмечается в релизе.

 Эта Соня не даст уснуть: российская теннисистка взбудоражила соцсети
Российская спортсменка исполнила трюк с переодеванием и удивила фанатов
Замены Гончаренко сработали. ЦСКА почти догнал «Зенит»
«Спартак» разобрался с «Рубином» Слуцкого и без Жиго
Самый дорогой кипер мира подарил гол и победу «Ливерпулю»
«Локомотив» победил. Но смотреть на него тяжело
«Ювентус» победил в первом матче под руководством Пирло
«Лестер» вышел на первое место в АПЛ
«Реал» забуксовал на старте. Зидана остановили в Сан-Себастьяне
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь