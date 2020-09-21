Текущие события
Хоккей. КХЛ
20.09
ХК Динамо
Спартак
50
Хоккей. КХЛ
20.09
СКА
Торпедо НН
21
Хоккей. КХЛ
20.09
Ак Барс
Сочи
53
Хоккей. КХЛ
20.09
Автомобилист
Авангард
ОТ
43
Хоккей. КХЛ
20.09
Трактор
Амур
50
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Сибирь
Все события
Фоторепортажи
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
00:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч КХЛ «Куньлунь Ред Стар» — «Локомотив» перенесен на 22 сентября

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между китайским «Куньлунь Ред Стар» и ярославским «Локомотивом» перенесен с 21 на 22 сентября, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Ранее РИА Новости сообщили в пресс-службе китайского клуба, что матч с «Локомотивом» 21 сентября не состоится.

«На данный момент в “Локомотиве” три подтвержденных диагноза коронавирусной инфекции. Еще несколько игроков и сотрудников команды с симптомами ОРВИ изолированы. В связи с этим, “Куньлунь Ред Стар” и “Локомотив” совместно с лигой формально договорились о переносе матча с 21 на 22 сентября 2020 года. “Локомотив” проходит дополнительное тестирование методом ПЦР и серологическим исследованием (на наличие иммуноглобулинов). По итогам будет приниматься решение о возможности проведения встречи 22 сентября», — сказано в сообщении.

КХЛ ранее также перенесла из-за заражений коронавирусом в команде две выездные игры «Локомотива»: 17 сентября с «Сочи» и 19 сентября с минским «Динамо».

 Эта Соня не даст уснуть: российская теннисистка взбудоражила соцсети
Российская спортсменка исполнила трюк с переодеванием и удивила фанатов
Замены Гончаренко сработали. ЦСКА почти догнал «Зенит»
«Спартак» разобрался с «Рубином» Слуцкого и без Жиго
Самый дорогой кипер мира подарил гол и победу «Ливерпулю»
«Локомотив» победил. Но смотреть на него тяжело
«Ювентус» победил в первом матче под руководством Пирло
«Лестер» вышел на первое место в АПЛ
«Реал» забуксовал на старте. Зидана остановили в Сан-Себастьяне
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь