Матч КХЛ «Куньлунь Ред Стар» — «Локомотив» перенесен на 22 сентября

«На данный момент в “Локомотиве” три подтвержденных диагноза коронавирусной инфекции. Еще несколько игроков и сотрудников команды с симптомами ОРВИ изолированы. В связи с этим, “Куньлунь Ред Стар” и “Локомотив” совместно с лигой формально договорились о переносе матча с 21 на 22 сентября 2020 года. “Локомотив” проходит дополнительное тестирование методом ПЦР и серологическим исследованием (на наличие иммуноглобулинов). По итогам будет приниматься решение о возможности проведения встречи 22 сентября», — сказано в сообщении.