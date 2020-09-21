Аскаров признан лучшим вратарем и новичком прошедшей недели КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Также он стал лучшим новичком прошедшей недели. В активе 18-летнего вратаря две победы в трех матчах, а игра против московского «Спартака» (2:0) стала для него первой «сухой» в КХЛ. Аскаров отразил 97,66% бросков, а его коэффициент надежности составил 0,74. Всего на счету молодого голкипера четыре матча в КХЛ.

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Лучшим защитником недели признан Юусо Хиетанен из московского «Динамо», который помог команде одержать победы во всех трех матчах недели, два из которых были гостевыми.

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Финн отметился тремя результативными передачами и нанес 12 бросков по воротам (лучший результат среди защитников). Общий показатель полезности Хиетанена составил «+6» (лучший результат недели).

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