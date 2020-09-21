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14:56 (мск), источник: ТАСС

Аскаров признан лучшим вратарем и новичком прошедшей недели КХЛ

ТАСС, 21 сентября. Голкипер СКА Ярослав Аскаров признан лучшим вратарем третьей недели Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Также он стал лучшим новичком прошедшей недели. В активе 18-летнего вратаря две победы в трех матчах, а игра против московского «Спартака» (2:0) стала для него первой «сухой» в КХЛ. Аскаров отразил 97,66% бросков, а его коэффициент надежности составил 0,74. Всего на счету молодого голкипера четыре матча в КХЛ.

СКА (Санкт-Петербург)

Лучшим защитником недели признан Юусо Хиетанен из московского «Динамо», который помог команде одержать победы во всех трех матчах недели, два из которых были гостевыми.

Динамо (Москва)

Финн отметился тремя результативными передачами и нанес 12 бросков по воротам (лучший результат среди защитников). Общий показатель полезности Хиетанена составил «+6» (лучший результат недели).

Салават Юлаев (Уфа)

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнен стал лучшим по итогам недели, он набрал семь (три гола + четыре передачи) очков в трех матчах и принес команде две победы. Он отличался результативными действиями во всех трех матчах (в домашней встрече с нижегородским «Торпедо» финн набрал пять очков) и нанес 16 бросков по воротам соперников (лучший результат недели).

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