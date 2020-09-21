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19:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вудкрофт: Кепки с логотипом «Динамо» похожи на головные уборы гангстеров

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт заявил, что не носит кепку с новым логотипом клуба, потому что она смотрится на нем неподобающим образом.

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Источник: Спорт РИА Новости

Вудкрофт вышел на утреннюю тренировку в кепке со старым логотипом клуба.

«Мне нравится новый логотип, я очень хорошо оценил ребрендинг клуба. Но кепка и мастерка со старой эмблемой клуба мне напоминают о моем первом сезоне в “Динамо” (2016/17), он был очень успешным. К тому же эти вещи удобные. И кепки с новым логотипом похожи на головные уборы, которые носят гангстеры. На хоккейных тренерах они смотрятся не так, как хотелось бы», — сказал Вудкрофт, слова которого приводит официальный сайт белорусского клуба.

«Сибирь» — это очень хорошая команда. Прошлый сезон они провели успешно. Костяк команды сохранился. Они знают, как побеждать. Они играют просто и эффектно, проделывают много работы. Для нас сегодня будет хороший тест. Нам сегодня надо показать свою игру. Сохранять концентрацию все 60 минут. Также важно сохранить преимущество в счете, — поделился Вудкрофт ожиданиями от предстоящего матча КХЛ.

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