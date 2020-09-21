Вудкрофт: Кепки с логотипом «Динамо» похожи на головные уборы гангстеров

«Мне нравится новый логотип, я очень хорошо оценил ребрендинг клуба. Но кепка и мастерка со старой эмблемой клуба мне напоминают о моем первом сезоне в “Динамо” (2016/17), он был очень успешным. К тому же эти вещи удобные. И кепки с новым логотипом похожи на головные уборы, которые носят гангстеры. На хоккейных тренерах они смотрятся не так, как хотелось бы», — сказал Вудкрофт, слова которого приводит официальный сайт белорусского клуба.