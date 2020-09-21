Четыре «загадки» для Михайлиса. Чем полезен карантин для «Барыса»
Казахстанский клуб «Барыс» на две недели «выбыл» из розыгрыша Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)
Казахстанский клуб «Барыс» на две недели «выбыл» из розыгрыша Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)
Столичная команда закрепилась в зоне
Игра «Барыса» на протяжении сезонов строится на легионерской группе. Они дают результат, забивают голы, но сейчас ситуация иная. Индивидуально, возможно, они сильные и интересные, но полноценно раскрыться пока не могут. Якоб Лилья с Мэттом Фрэттином, скорее всего, хотели бы забыть стартовые игры, ведь от них ждали больше одного голы на двоих. Есть передачи, но от них ждут именно решающих бросков.
Не впечатляет и Йони Ортио. Финский голкипер, видимо, еще не вкатился в сезон, но режима «Супермена» еще не видно. Неплохо выглядит Линус Виделль из Швеции, но его острые передачи не часто заканчиваются голами. Нет еще необходимого уровня взаимопонимания, а этого страдает вся команда, ведь это лидеры команды.
Убойное оружие действует через раз. В 24 попытках столичная команда забила пять голов (21 процента реализации). Три шайбы на счету Никиты Михайлиса, а еще по одной — Лильи с Дарреном Дицем. Во время карантина вряд ли удастся
«Барыс» анонсировал приглашение еще одного игрока обороны, но, видимо, отказался от этого варианта. А он бы не помешал. В прошлом сезоне отлично вписался Атте Охтамаа, и можно было снова найти оборонца с необходимыми характеристиками.
Финский хоккеист был, как «стена» в обороне и очень продуктивен в атаке. Таких в составе «Барыса» наберется немного. Этот дефицит просматривается и в игре в неравных составах. Возможно, новичок мог бы заменить Виктора Сведберга.
«Барыс» получает удаления не чаще других клубов, но как он разваливается в последние минуты, нужно брать на заметку соперникам. Чего не хватает команде Михайлиса. Концентрации, в первую очередь. Наказывали за это ЦСКА с «Динамо», а «Барыс» недосчитался несколько заслуженных очков.
Командная оборона, когда защищают ворота, а не только игроки защитного плана, не всегда срабатывает. Игроки недорабатывают, отпускают соперников и те делают решающие действия. Проигрывает команда.
Напомним, казахстанский «Барыс» набрал семь очков в шести встречах нового регулярного чемпионата КХЛ, а перед домашней игрой с рижским «Динамо» был помещен на карантин. Выявлены 12 человек с симптомами коронавируса. К играм команда может вернуться в начале октября.