Четыре «загадки» для Михайлиса. Чем полезен карантин для «Барыса»

Столичная команда закрепилась в зоне плей-офф после стартовых игр, но эта ситуация может измениться, ведь соперники могут подобрать варианты, чтобы сыграть на слабостях «Барыса».

1. Проблемы с легионерами

Игра «Барыса» на протяжении сезонов строится на легионерской группе. Они дают результат, забивают голы, но сейчас ситуация иная. Индивидуально, возможно, они сильные и интересные, но полноценно раскрыться пока не могут. Якоб Лилья с Мэттом Фрэттином, скорее всего, хотели бы забыть стартовые игры, ведь от них ждали больше одного голы на двоих. Есть передачи, но от них ждут именно решающих бросков.

Не впечатляет и Йони Ортио. Финский голкипер, видимо, еще не вкатился в сезон, но режима «Супермена» еще не видно. Неплохо выглядит Линус Виделль из Швеции, но его острые передачи не часто заканчиваются голами. Нет еще необходимого уровня взаимопонимания, а этого страдает вся команда, ведь это лидеры команды.

2. Большинство

Убойное оружие действует через раз. В 24 попытках столичная команда забила пять голов (21 процента реализации). Три шайбы на счету Никиты Михайлиса, а еще по одной — Лильи с Дарреном Дицем. Во время карантина вряд ли удастся что-то наиграть, но комплексный анализ, почему голов немного, провести можно.

Что-то подобное касается и меньшинства. Пропустить шесть голов, когда твои конкуренты имеют в пассиве три-четыре гола, проигрышная ситуация. За время перерыва необходимо все разобрать и выложить новый план взаимодействия.

3. Новичок-защитник

«Барыс» анонсировал приглашение еще одного игрока обороны, но, видимо, отказался от этого варианта. А он бы не помешал. В прошлом сезоне отлично вписался Атте Охтамаа, и можно было снова найти оборонца с необходимыми характеристиками.

Финский хоккеист был, как «стена» в обороне и очень продуктивен в атаке. Таких в составе «Барыса» наберется немного. Этот дефицит просматривается и в игре в неравных составах. Возможно, новичок мог бы заменить Виктора Сведберга.

4. Дисциплина и последние минуты матчей

«Барыс» получает удаления не чаще других клубов, но как он разваливается в последние минуты, нужно брать на заметку соперникам. Чего не хватает команде Михайлиса. Концентрации, в первую очередь. Наказывали за это ЦСКА с «Динамо», а «Барыс» недосчитался несколько заслуженных очков.

Командная оборона, когда защищают ворота, а не только игроки защитного плана, не всегда срабатывает. Игроки недорабатывают, отпускают соперников и те делают решающие действия. Проигрывает команда.