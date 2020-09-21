Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо Мн
Сибирь
32
Хоккей. НХЛ
22.09
Тампа-Бэй Лайтнинг
Даллас Старз
Хоккей. КХЛ
22.09
Автомобилист
Витязь
Хоккей. КХЛ
22.09
Трактор
Северсталь
Хоккей. КХЛ
22.09
Салават Юлаев
Сочи
Хоккей. КХЛ
22.09
Куньлунь
Локомотив
Все события
Фоторепортажи
11ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в московском дерби
18Дубль Дзюбы и чудо-гол Караваева принесли России победу
20:34 (мск), источник: Vesti.kz

Четыре «загадки» для Михайлиса. Чем полезен карантин для «Барыса»

Казахстанский клуб «Барыс» на две недели «выбыл» из розыгрыша Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса. Корреспондент Vesti.kz предполагает, что тренерскому Юрия Михайлиса есть над чем поработать даже в период вынужденного перерыва.

Наверх

Столичная команда закрепилась в зоне плей-офф после стартовых игр, но эта ситуация может измениться, ведь соперники могут подобрать варианты, чтобы сыграть на слабостях «Барыса».

1. Проблемы с легионерами

Игра «Барыса» на протяжении сезонов строится на легионерской группе. Они дают результат, забивают голы, но сейчас ситуация иная. Индивидуально, возможно, они сильные и интересные, но полноценно раскрыться пока не могут. Якоб Лилья с Мэттом Фрэттином, скорее всего, хотели бы забыть стартовые игры, ведь от них ждали больше одного голы на двоих. Есть передачи, но от них ждут именно решающих бросков.

Не впечатляет и Йони Ортио. Финский голкипер, видимо, еще не вкатился в сезон, но режима «Супермена» еще не видно. Неплохо выглядит Линус Виделль из Швеции, но его острые передачи не часто заканчиваются голами. Нет еще необходимого уровня взаимопонимания, а этого страдает вся команда, ведь это лидеры команды.

2. Большинство

Убойное оружие действует через раз. В 24 попытках столичная команда забила пять голов (21 процента реализации). Три шайбы на счету Никиты Михайлиса, а еще по одной — Лильи с Дарреном Дицем. Во время карантина вряд ли удастся что-то наиграть, но комплексный анализ, почему голов немного, провести можно.

Что-то подобное касается и меньшинства. Пропустить шесть голов, когда твои конкуренты имеют в пассиве три-четыре гола, проигрышная ситуация. За время перерыва необходимо все разобрать и выложить новый план взаимодействия.

3. Новичок-защитник

«Барыс» анонсировал приглашение еще одного игрока обороны, но, видимо, отказался от этого варианта. А он бы не помешал. В прошлом сезоне отлично вписался Атте Охтамаа, и можно было снова найти оборонца с необходимыми характеристиками.

Финский хоккеист был, как «стена» в обороне и очень продуктивен в атаке. Таких в составе «Барыса» наберется немного. Этот дефицит просматривается и в игре в неравных составах. Возможно, новичок мог бы заменить Виктора Сведберга.

4. Дисциплина и последние минуты матчей

«Барыс» получает удаления не чаще других клубов, но как он разваливается в последние минуты, нужно брать на заметку соперникам. Чего не хватает команде Михайлиса. Концентрации, в первую очередь. Наказывали за это ЦСКА с «Динамо», а «Барыс» недосчитался несколько заслуженных очков.

Командная оборона, когда защищают ворота, а не только игроки защитного плана, не всегда срабатывает. Игроки недорабатывают, отпускают соперников и те делают решающие действия. Проигрывает команда.

Напомним, казахстанский «Барыс» набрал семь очков в шести встречах нового регулярного чемпионата КХЛ, а перед домашней игрой с рижским «Динамо» был помещен на карантин. Выявлены 12 человек с симптомами коронавируса. К играм команда может вернуться в начале октября.

Что будет с Куатом? Клуб российской премьер-лиги нашел нового главного тренера
Главный тренер «Химок» отправлен в отставку
Загитова поделилась впечатлениями от работы на Первом канале
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Рубином»
Marca назвала зарплату Луиса Суареса в мадридском «Атлетико»
Артуро Видаль попрощался с «Барселоной»
Гараничев и Малышко — все? Десять выводов по итогам летнего ЧР
Иван Ракитич ушел из сборной Хорватии по футболу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь