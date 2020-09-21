Минское «Динамо» переиграло «Сибирь» в матче чемпионата КХЛ

С первых минут встречи минчане заиграли в атакующий хоккей, правда, не забывали и об обороне. Стартовый натиск «Динамо» принес свои плоды: на 15-й секунде Роб Клинкхаммер поборолся за шайбу, отправил ее на пятак перед воротами «Сибири» и Брендон Козун вывел свою команду вперед. Прошло совсем немного времени, как Шейн Принс поборолся за удобную позицию и удвоил преимущество минчан точным броском. Таким образом, две шайбы «Динамо», заброшенные за минуту и пять секунд с начала матча, стали самыми быстрыми взятиями ворот «бело-синими» в играх КХЛ. «Зубры» контролировали ситуацию, отвечая на выпады гостей острыми контратаками. До сигнала на перерыв счет не изменился.

Во втором периоде минчане продолжили действовать в выгодном для себя ключе. Однако первыми во второй трети поединка отличились сибиряки. На четвертой минуте этого отрезка встречи минчане были наказаны за задержку матча. Две минуты поехал отбывать Алексей Протас. «Сибирь» воспользовалась ошибкой соперников практически сразу. Николай Тимашов и Виктор Комаров доставили шайбу Ярославу Хабарову, который не промахнулся после отскока каучукового диска от вратаря минчан.

Ответ динамовцы дали тут же. Илья Соловьев был остановлен с нарушением правил игроком сибиряков Егором Миловзоровым. Буллит мастерски реализовал Шейн Принс, уложивший вратаря соперников на лед и отправив шайбу под перекладину.

В третьем периоде команды вновь обменялись заброшенными шайбами. Сначала Олег Ли («Сибирь») сократил разницу в счете. Бреннан Меннел, которому ассистировали Егор Шарангович и Иван Лодня, на радость болельщикам «зубров» забросил четвертую шайбу своей команды.

Затем Роб Клинкхаммер был удален за игру поднятой клюшкой, и финский легионер новосибирской команды Юусо Пуустинен сделал счет 4:3. На предпоследней минуте матча голкипер «Сибири» покинул свои ворота, уступив место на площадке шестому полевому игроку. Но в итоге Роб Клинкхаммер забросил шайбу в оставленные без присмотра ворота сибиряков. Вернул интригу в матч Степан Санников, поразивший ворота минчан за 24 секунды до финальной сирены. Но на большее у «снеговиков» просто не хватило времени. «Динамо» одержало очередную победу в основное время матча.