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12:34 (мск), источник: "Российская газета"

Коронавирус выявлен у главного тренера и двух игроков «Салавата Юлаева»

По итогам тестов коронавирус выявлен у главного тренера команды Томи Лямся, а также у двоих хоккеистов — Маркуса Гранлунда и Данила Башкирова.

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Источник: РИА "Новости"

Все трое были направлены на углубленное обследование, по итогам которого будет поставлен окончательный диагноз. Сообщается, что Лямся, Гранлунд и Башкиров изолированы от остальных членов команды, у всех нормальное самочувствие. Генеральный директор клуба Александр Курносов сообщил, что исполнять обязанности главного тренера будет Виктор Козлов.

Ближайший матч уфимцев должен пройти во вторник, 22 сентября, против «Сочи». На данный момент судьба встречи неизвестна.

Это уже далеко не первые случаи коронавируса в КХЛ. Ранее были выявлены заболевшие в «Йокерите», «Барысе», «Локомотиве», «Торпедо» и рижском «Динамо». И лига вынуждена была перенести большое количество матчей на более поздний срок.

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