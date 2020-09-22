Коронавирус выявлен у главного тренера и двух игроков «Салавата Юлаева»

Источник: РИА "Новости"

Все трое были направлены на углубленное обследование, по итогам которого будет поставлен окончательный диагноз. Сообщается, что Лямся, Гранлунд и Башкиров изолированы от остальных членов команды, у всех нормальное самочувствие. Генеральный директор клуба Александр Курносов сообщил, что исполнять обязанности главного тренера будет Виктор Козлов.

Ближайший матч уфимцев должен пройти во вторник, 22 сентября, против «Сочи». На данный момент судьба встречи неизвестна.