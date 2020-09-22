Около 30 хоккеистов «Локомотива» сдали положительные тесты на коронавирус

Источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» во вторник должен был провести в Мытищах матч регулярного чемпионата КХЛ против китайского «Куньлуня».

«Проведенное в “Локомотиве” тестирование игроков на коронавирус выявило около тридцати положительных результатов. Количество положительных результатов по итогам тестирования, проведенного лигой, существенно меньше», — сообщил собеседник агентства.

Локомотив (Ярославль) Все о команде

КХЛ 20 сентября объявила о переносе матча между «Куньлунем» и «Локомотивом» с 21 на 22 сентября, отметив, что решение о возможности проведения игры будет принято по итогам дополнительного тестирования ярославцев.