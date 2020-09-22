Около 30 хоккеистов «Локомотива» сдали положительные тесты на коронавирус
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Около тридцати хоккеистов ярославского «Локомотива» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Около тридцати хоккеистов ярославского «Локомотива» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
«Локомотив» во вторник должен был провести в Мытищах матч регулярного чемпионата КХЛ против китайского «Куньлуня».
«Проведенное в “Локомотиве” тестирование игроков на коронавирус выявило около тридцати положительных результатов. Количество положительных результатов по итогам тестирования, проведенного лигой, существенно меньше», — сообщил собеседник агентства.
КХЛ 20 сентября объявила о переносе матча между «Куньлунем» и «Локомотивом» с 21 на 22 сентября, отметив, что решение о возможности проведения игры будет принято по итогам дополнительного тестирования ярославцев.
Ранее КХЛ уже перенесла две выездные игры «Локомотива»