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17:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Около 30 хоккеистов «Локомотива» сдали положительные тесты на коронавирус

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Около тридцати хоккеистов ярославского «Локомотива» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» во вторник должен был провести в Мытищах матч регулярного чемпионата КХЛ против китайского «Куньлуня».

«Проведенное в “Локомотиве” тестирование игроков на коронавирус выявило около тридцати положительных результатов. Количество положительных результатов по итогам тестирования, проведенного лигой, существенно меньше», — сообщил собеседник агентства.

Локомотив (Ярославль)

КХЛ 20 сентября объявила о переносе матча между «Куньлунем» и «Локомотивом» с 21 на 22 сентября, отметив, что решение о возможности проведения игры будет принято по итогам дополнительного тестирования ярославцев.

Ранее КХЛ уже перенесла две выездные игры «Локомотива» из-за заражений коронавирусом в команде — с «Сочи» (17 сентября) и минским «Динамо» (19 сентября).

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